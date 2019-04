20:23 Uhr

TSV Nördlingen: Endlich wieder Grund zum Jubel

Nach fünf sieglosen Partien in Folge entscheiden die Schröter-Schützlinge das Heimspiel gegen Unterföhring klar für sich. Dabei glänzt Daniel Holzmann als dreifacher Torvorbereiter.

Von Klaus Jais

Nach zuletzt zwei Heimremis gewann Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen am Ostermontag sein Nachholspiel gegen den FC Unterföhring mit 4:1 (3:1) und verbesserte sich durch den zweiten Heimsieg in diesem Jahr auf Tabellenplatz neun. Gleichwohl beträgt der Abstand auf den ersten Relegationsplatz nur fünf Punkte.

Gegenüber dem 0:0 gegen den TSV Dachau wählte TSV-Trainer Andreas Schröter eine offensivere Variante: Für Jakob Mayer und Patrick Michel rückten Stefan Raab und Außenstürmer Daniel Dewein in die Anfangself. Bereits drei Minuten nach dem Anpfiff von Regionalliga-Schiedsrichter Elias Wörz (Gruppe Ostallgäu) gerieten die Gastgeber in Rückstand. Nico Schmidt hatte an der Mittellinie mehrfach die Möglichkeit zur Klärung, der Ball kam zu Nasrullah Mirza, der in Rechtsaußenposition Torwart Daniel Martin das Nachsehen gab. Die Rieser danach im Vorwärtsgang: Florian Lamprecht spielte in den Lauf von Alexander Schröter, der ebenso knapp vorbei schoss wie wenige Minuten später Dewein.

Nur zehn Minuten nach dem 0:1 fiel bereits der Ausgleich, als Lamprecht mit einem fulminanten Rechtsschuss aus 18 Metern unter die Latte traf; es war das zweite Saisontor des Alerheimers. Die Gäste spielten danach besser, als es ihr vorletzter Tabellenplatz vermuten lässt. Quirlig und mitunter kaum vom Ball zu trennen, hatten sie aber nur eine weitere Chance durch eine Standardsituation: Einen 25-Meter-Freistoß von Ajlan Arifovic konnte Torwart Martin zur Ecke klären (25.). Zwei Minuten später der erste Galaauftritt von Daniel Holzmann, dessen scharfe und präzise Hereingabe von Schröter verpasst wurde, aber dahinter stand Philipp Buser genau richtig und brachte mit seinem zwölften Saisontor die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später schickte Buser Holzmann auf die Reise, der lange wartete, bis er das Leder Dewein maßgenau auf dessen linken Fuß servierte – 3:1. Und beinahe wäre es sogar mit einem 4:1 in die Pause gegangen, doch einen Buser-Kopfball nach einer Geiß-Ecke lenkte Torwart Marko Negic klasse über die Latte und auch bei einem Schmidt-Kopfball fehlte nicht viel.

Die Gäste wechselten zur Pause zwei frische Kräfte ein. In Tornähe kamen sie aber lange Zeit nur durch zwei Freistöße von Arifovic (55./65.). Die Einheimischen ließen die Oberbayern fleißig kombinieren, brachten aber ihrerseits keinen vernünftigen Konter zustande. Entweder endete der Angriff durch einen Fehlpass, eine Abseitsstellung oder durch Festlaufen in der Abwehr. Erst eine klare Chance zum Anschlusstreffer ließ die Gastgeber daran erinnern, dass das Spiel noch nicht gewonnen war. Der eingewechselte Leonard Mayer war nach einem Zuspiel von David Küttner bereits an Schmidt vorbei, verfehlte aber das Tor (75.). Die Gäste ließen jedenfalls nicht locker und wieder Mayer hatte eine Chance, doch Schmidt rettete zur Ecke (79.).

Nach Holzmann-Assist trifft Buser mit der Hacke

Doch die Rieser besannen sich rechtzeitig auf ihre Offensivqualitäten: Dewein wurde knapp außerhalb des Strafraums von Florian Bittner gefoult (76.) und das Sahnehäubchen gelang in der 81. Minute Buser mit einem Absatzkick zum 4:1-Endstand. Geiß hatte auf Holzmann gespielt und mit seinem dritten Assist bediente er Buser. Manuel Meyers Schuss wurde von Bittner noch ans Außennetz abgefälscht (86.) – der neunte Heimsieg im vorletzten Heimspiel der Saison geriet nicht mehr in Gefahr.

TSV Nördlingen Martin; Käser, Schmidt, Lamprecht, Holzmann, Halbmeyer (ab 81. Meyer), Raab, Geiß, Buser, Dewein (ab 90. Dammer), Schröter (ab 64. Mayer).

