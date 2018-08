TSV Nördlingen ist noch im Rennen

vor 39 Min.

Noch sieben Vereine wetteifern um den Commerzbank-Pott

Die „Commerzbank-Pott 2018“-Finalisten stehen fest: Der FSV Höhenrain, der SV Oberglaim, der FC Schlicht, der SV Unterreichenbach, der TSV 1861 Nördlingen, der TSV Sulzfeld und der 1. FC Viereth 1927 haben sich im großen Online-Voting innerhalb ihres Bezirks durchgesetzt. 27369 Stimmen gaben die Amateurfußball-Fans insgesamt beim Voting für die 24 Kreissieger ab. Das Endergebnis des Online-Votings in Schwaben: 1. TSV Nördlingen 40 Prozent, 2. SV Mauerstetten 38%, 3. TSV Bobingen 1910 23%. Zuvor hatte eine Jury aus Vertretern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und Commerzbank AG aus den insgesamt 207 eingegangenen Bewerbungen die besten Vereine auf Kreisebene ausgewählt. Die sieben Bezirkssieger nehmen im Oktober an einem exklusiven Event mit Siegerehrung in München teil. Der Gewinner erhält eine Förderprämie von 10000 Euro, die anderen sechs Bezirkssieger bekommen jeweils 1000 Euro. Beim Förderprojekt des BFV und der Commerzbank AG müssen die Klubs in den Kategorien Sportlichkeit, ehrenamtliches Engagement, Integrationsarbeit und Mittelverwendung überzeugen. Im vergangenen Jahr sicherte sich der 1. FC Nagel (Oberfranken) die 10000 Euro-Siegprämie.

Die sieben Bezirkssieger 2018 sind: FSV Höhenrain (Oberbayern); SV Oberglaim (Niederbayern); TSV 1861 Nördlingen (Schwaben); FC Schlicht (Oberpfalz); SV Unterreichenbach (Mittelfranken); 1. FC Viereth 1927 (Oberfranken) und TSV Sulzfeld (Unterfranken). (pm)

zum „Commerzbank-Pott 2018“ gibt es unter www.bfv.de/commerzbankpott

