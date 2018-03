vor 55 Min.

TSV Nördlingen spielt perfektes Viertel und gewinnt Lokalsport

Die Basketball Herren des TSV Nördlingen landen einen Kantersieg gegen Litzendorf. Am Ende steht es 76:46.

Das was die Nördlinger Basketballherren ihren Anhängern am Sonntagnachmittag über weite Strecken des Spiels boten, war Männerbasketball vom Feinsten. Ob rasante Steilangriffe, Einsatzbereitschaft in der Zone, von oben durch die Reuse gehämmerte Abschlüsse oder abgeblockte gegnerische Wurfversuche, die Rieser hatten an diesem Nachmittag den BG Litzendorf voll im Griff. Lediglich die Würfe von jenseits der Dreipunktelinie verweigerten oftmals den Weg in den Korb. Die Nördlinger waren Herr unter den Körben und zwangen dadurch die Gäste zu Würfen aus der der Mitteldistanz.

Ein Novum war ebenfalls zu verzeichnen, denn gleich drei Rieser schafften ein Double-Double, indem sie in jeweils zwei Wertungsbereichen zweistellige Zahlen verbuchten. Garny Garcia Nivar eroberte dabei 14 abgeprallte Bälle und erzielte 17 Punkte. Robin Seeberger kam sogar auf 16 Abpraller sowie zwölf Zähler und gab seinen Gegenspielern durch drei Blocks das Nachsehen. Georgi Krastev hatte zwar Pech bei seinen Distanzwürfen, erzielte aber dennoch zwölf Punkte und bediente seine Mitspieler mit zehn Ballvorlagen.

Vor dem Beginn der Partie wirkte Gary Szabo sichtlich entspannt obwohl der Tabellenvierte aus Litzendorf in Bestbesetzung antrat, denn auch er konnte, nachdem sich JJ Cratit wieder gesund gemeldet hatte, seine komplette Formation aufbieten. Gleich nach dem Sprungball zeigte sich, dass die Rieser nicht gewillt waren als Verlierer die Halle zu verlassen. Florian Sefranek sandte Georgi Krastev zum Korb und den ersten Punkten der Partie. Dieser bedankte sich beim zweiten Nördlinger Angriff postwendend und bediente den Mannschaftskapitän. Erst als Gary Szabo einen Teil seiner Starter vom Feld nahm kam etwas Sand ins Getriebe. Dennoch endete das erste Viertel mit 19:15.

Ein Dreipunkttreffer durch Lukas Scherer und ein erfolgreicher Steilangriff von Philipp Steinmeyer erhöhten zunächst den Vorsprung der Rieser auf 24:15. Dann folgte allerdings ein Leerlauf, den Gäste zu einem 12:0-Gegenschlag nützten und sich mit 27:24 selbst in Führung brachten. Erst als der Nördlinger Coach seine Startformation wieder aufs Feld beorderte, änderte sich das Bild wieder, sodass die Rieser einen knappen 32:29-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nehmen konnten. Befürchtungen, dass Coach Gary Szabos Schützlinge das dritte Viertel verschlafen würden, bewahrheiteten sich nicht. Die Rieser ließen in diesem Abschnitt keinen einzigen gegnerischen Feldkorb zu und konnten mit einer stattlichen 54:33- Führung in die abschließenden zehn Minuten gehen. Auch als Gary Szabo durchwechselte kam es zu keinem Bruch im Spiel. Das Gegenteil war der Fall und die Rieser Führung bis auf 76:42 ausgebaut. Der letzte Korb zum 76:46-Kantersieg gehörte Gästen. Für die Nördlinger geht es nach einer Pause zum direkten Konkurrenten Regnitztal. (pm)

Für Nördlingen am Ball: Cratit 22 Punkte (2 Dreier), Scherer 3 (1) / 5 Rebounds / 4 Assists, Erdle, Garcia Nivar 17 / 14 Rebounds, Knie 4 (1), Schmid, Krastev 12 / 6 / 10 , Sefranek 4 / 3 , Ruppert, P. Steinmeyer 2, Seeberger 12 / 16.

