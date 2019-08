vor 36 Min.

TSV Rain zieht positive Bilanz

Josef Meier zum Nachfolger von Johann Ruf gewählt

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beim TSV Rain: In der Sportgaststätte berichtete der scheidende 1. Vorsitzende Johann Ruf zunächst von den Ereignissen des vergangenen Jahres. Besonders erfreulich seien hierbei die sportlichen Erfolge gewesen, allen voran der Aufstieg der Fußballer in die Regionalliga Bayern. Aber auch die Sparten Tischtennis (Aufstieg in die Landesliga) sowie Kegeln (Aufstieg in die BOL) hätten für Glanzpunkte gesorgt. Abseits des Sports konnte vor allem mit der Umstellung auf eine umweltfreundliche LED-Beleuchtung eine wichtige Investition in die Zukunft des Vereins getätigt werden. Über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitglieder seien in diverse Instandhaltungsmaßnahmen investiert worden. Beim abschließenden Resümee seiner sechsjährigen Vorstandszeit bedankte sich Johann Ruf bei den ehrenamtlichen Unterstützern des Vereins, allen voran bei den ebenfalls ausscheidenden Vorstandskollegen Albert Koroschetz und Rolando Peceros. Folgende Personen wurden im Anschluss in den Vorstand gewählt: 1. Vorsitzender Josef Meier, Stellvertreter Sebastian Segnitzer, Hauptkassier Erich Hopf, Hauptschriftführerin Anett Hantschke-Neumann. In der abschließenden Antrittsrede von Josef Meier stellte dieser das Miteinander aller Abteilungen in den Mittelpunkt. Auch wenn die Fußballer das Aushängeschild des Vereins seien, stehe der TSV Rain für viele Abteilungen. Gemeinsam müsse man die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen. (jais)

