vor 20 Min.

TSV-Sprinterin wird immer schneller

Floriane Freihart mit erneuter Bestzeit bayerische Vizemeisterin über 60 Meter

Bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften in der Werner-von-Linde-Leichtathletikhalle in München waren auch Athleten der LG Donau Ries am Start. Wiederum erfolgreichste Athletin war Floriane Freihart. Sie konnte ihre Erfolgsserie fortsetzen und wurde bayerische Vizemeisterin im 60-Meter-Sprint.

Fast 700 Leichtathleten nahmen an den Meisterschaften teil, um in den unterschiedlichsten Disziplinen der Leichtathletik die jeweils Besten aus Bayern zu bestimmen. Allein bei der weiblichen U18 konnten sich über 40 Teilnehmerinnen für den 60-m-Sprint qualifizieren. Die Nördlinger Athletin Floriane Freihart ging mit ihrer gemeldeten Zeit von 7,83 sec., die sie erst kürzlich bei den südbayerischen Meisterschaften erzielt hatte, als zweitbeste Athletin an den Start. Aufgrund der starken Konkurrenz war allerdings auch klar, dass die TSV’lerin nur mit einer Bestzeit diese Position würde behaupten können.

Dementsprechend groß war die Anspannung im Vorlauf. Nach einem nicht ganz optimalen Start dominierte sie dennoch das Feld und kam mit einer neuen Bestzeit von 7,77 sec. ins Ziel. Beim Endlauf, der bereits eine Stunde später stattfand, kam Floriane Freihart besser aus den Startblöcken und lag bis zur 30-Meter-Marke mit in Führung. Am Ende erreichte sie mit einer erneuten persönlichen Bestleistung von 7,74 sec. den zweiten Platz und den bayerischen Vizemeistertitel. Damit liegt sie derzeit auf dem vierten Platz der Meldeliste für die süddeutschen Titelkämpfe, die am kommenden Samstag im Glaspalast Sindelfingen stattfinden.

In der Altersklasse W15 ging Anna Grasse ebenfalls im 60-m- Sprint an den Start. Für sie waren es ihre ersten bayerischen Meisterschaften in der Halle überhaupt und dementsprechend groß war natürlich die Nervosität. Anna hatte sich bereits mit ihrer 100-m-Zeit aus der Freiluftsaison 2019 für die Meisterschaften qualifiziert. Sie erwischte einen Vorlauf mit sehr starken und erfahrenen Sprinterinnen, konnte jedoch gut mithalten und erreichte mit ihrer Zeit von 8,42 sec. unter 50 Teilnehmerinnen einen guten Platz im Mittelfeld. (dsp)

Themen folgen