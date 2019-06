00:02 Uhr

TSV-U17 trumpft im zweiten Durchgang auf

Nach frühem Rückstand noch ein glatter Heimsieg gegen den FC Kempten

Die U17-Fußballer des TSV Nördlingen gewannen im Rieser Sportpark gegen den FC Kempten deutlich mit 4:1 (1:1). Da die wichtigen TSV-Akteure Tim Seitz und Simon Rothgang verletzungsbedingt fehlten, gab es zwei Änderungen in der Startelf. Erstmals stand auch TSV-Keeper Samuel Hertle wieder im Kasten der U17.

Schon in den ersten Minuten war das Führungstor möglich, als TSV-Stürmer Maximilian Beck alleine vor dem FC-Torhüter per Flachschuss das Ziel verfehlte (6.). In der 14. Minute der frühe Schock durch die Gäste. Ein Freistoß aus dem Halbfeld rauschte zur 1:0-Führung ins Netz. In der 24. Minute die Riesenchance zum Ausgleich: Nach Seitenwechsel von Niklas Leister auf Flügelspieler Luis Schüler kam die Flanke zum Neresheimer Julian Eichhorn. Da der Keeper schon am Boden lag, versuchte er einen Chipball, der jedoch an die Latte und von dort zurück ins Feld sprang. In der 32. Minute dann der verdiente Ausgleich: Nach Eckball von Leister köpfte Mario Szabo zum 1:1 ein.

Nach der Pause setzte TSV-Kapitän Beck im Zentrum energisch nach und eroberte die Kugel, legte ab auf Schüler. Der Deininger bediente mit hoher Flanke von der Grundlinie Niklas Leister, der den Ball zum umjubelten 2:1-Führungstreffer über die Linie drückte (42.). Fast wie aus dem Nichts kamen die Allgäuer zur großen Ausgleichschance, aber TSV-Keeper Hertle parierte aus kurzer Distanz stark (51.). Danach kamen die Gäste zu keiner nennenswerten Chance mehr. Nach Eckball von Schüler kam Oliver Wagner zum Abschluss, sein Schuss flog jedoch über das Gehäuse (55.). Mit vereinten Kräften agierten Hahn und Schüler am Flügel in der zweiten Halbzeit extrem zweikampfstark und konnten so immer wieder gefährliche Toraktionen einleiten. Nach erneuter Balleroberung konnte Schüler im Strafraum nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Beck souverän zur 3:1-Führung (65.).

Viel Tempo durch gutes Flügelspiel

Durch den eingewechselten Jonas Ried kam auf dem Flügel noch mehr Tempo ins Spiel. Der Riedlinger legte in der 67. Minute in den Rückraum ab, wo aber Schüler und Leister verpassten. Die nächste Großchance gleich in der 69. Minute, als Kilian Reichert mit einem Pass in den Strafraum Jonas Häfele bediente. Häfeles wuchtigen Schuss wehrte der FCK-Keeper gerade noch zur Ecke ab. Den 4:1-Endstand erzielte Nico Gnugesser in der 71. Minute. Der Mertinger eroberte entschlossen die Kugel im Zentrum, lief alleine auf den FC-Keeper zu und behielt die Nerven mit einem platzierten Flachschuss durch die Beine des Torhüters. (schm/jais)

