00:02 Uhr

TSV-U19 wartet noch immer auf das erste Tor

Auch im zweiten Landesligaspiel gegen Fürth ein torloses Unentschieden

Die U19-Junioren des TSV 1861 Nördlingen erzielten auch in ihrem zweiten Landesligaspiel kein Tor und mussten sich gegen die SG Quelle Fürth II erneut mit einem mageren 0:0 begnügen.

Dabei begann die Partie hoffnungsvoll, denn nach idealem Zuspiel von Jannik Hahn wurde der Abschluss von Jan-Niklas Jung bereits in der 3. Spielminute im letzten Moment von der Torlinie geschlagen. Nördlingen blieb am Drücker, doch erneut Jung, Nico Gnugesser und auch der erstmals nach seiner Knie-OP von Beginn an spielende Maximilian Beck konnten ihre guten Gelegenheiten aufgrund mangelnder Entschlossenheit nicht nutzen (18./25./27. Min.). Die Gäste kamen erstmals in der 28. Minute nach einem schönen Konter durch ihren gefährlichsten Angreifer Birand Kömür zum doppelten Abschluss, doch Marcel Randi hielt seinen Kasten aufmerksam sauber. Ein Schuss von Fabian Ott wurde gefährlich zur Ecke abgefälscht und eine Zeigerumdrehung später brachte der Kapitän bei seinem Kopfball nach Seitz-Freistoß nicht genug Druck hinter den Ball. Dazwischen lagen eine Hammerflanke des eifrigen Hahn ohne Abnehmer im Zentrum sowie ein glänzendes Zuspiel von Kilian Reichert auf den einschussbereiten Nico Gnugesser, dem die Kugel jedoch technisch unsauber versprang.

Im zweiten Abschnitt waren die Einschussmöglichkeiten für die TSV-ler nicht mehr so deutlich und die Fürther gestalteten die Partie teilweise zu einem offenen Schlagabtausch. Gnugesser wurde im letzten Moment wieder von der vielbeinigen Gästeabwehr geblockt und Kilian Reichert setzte einen Abpraller nach Holzner-Ecke denkbar knapp neben den Kasten (57. Min.). Zwei Szenen des eingewechselten Luis Schüler mit Rückpässen ohne erfolgreiche Abnehmer und zwei Fernschüsse des besten Nördlingers, Daniel Ernst, beendeten eine insgesamt eher mittelmäßige Landesliga-Partie. (ansc)

TSV Nördlingen U19 Marcel Randi, Jannik Hahn, Tim Seitz, Daniel Ernst, Maximilian Beck, Elias Holzner, Jonas Häfele, Kilian Reichert, Fabian Ott, Nico Gnugesser (84. Luca Trautwein), Jan-Niklas Jung (54. Luis Schüler).

