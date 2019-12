vor 18 Min.

TSV verliert gegen FCB

Gegner ist körperlich überlegen

Beim letzten Spiel des Jahres ging es für die U16 des TSV Nördlingen in der Mehrzweckhalle gegen den Nachwuchs des FC Bayern II. Doch es sollte nicht das Spiel des TSV werden.

Am Anfang kompensierten die Jungs um Kapitän Jakob Scherer mit einer prima Verteidigung noch die Angriffsbemühungen der Bayernspieler. Mit nur fünf Punkten Rückstand zur Viertelpause und neun Punkten zur Pause hielten sie die Partie mit ungeheurem Einsatz offen. Aber mit zunehmender Spieldauer schwand auch das Selbstvertrauen in die eigene Stärke. Der Zug zum Korb war gegen die teils mehr als 1,80 Meter großen Gegenspieler nicht möglich oder die Jungs hatten zu großen Respekt vor der Bayern Abwehr. Einfache Punkte wurden verlegt oder fielen nicht in den Korb und von „außen“ ging an diesem Tag einfach nichts. Einzig Jonathan Bach und Yves Nill gelangen einige schöne Bewegungen zum Korb und erfolgreiche Abschlüsse. Philipp Raffalt oder Daniel Befus, die beiden Größten der TSV U16, fanden kein Mittel gegen die bulligen Bayern. Die Bayern zogen davon. Im Schlussviertel gaben die Nördlinger auf und verloren mit 38 zu 70 Punkten zu hoch. Die Leistungen und die spielerischen Fortschritte in der bisherigen Saison machen aber Hoffnung, die nötigen Punkte gegen die Mannschaften auf Augenhöhe noch einzufahren. Die erste Gelegenheit ist bereits am 11. Januar, wenn es um 11 Uhr in der Mehrzweckhalle gegen die Franken aus Treuchtlingen geht. (rs)

TSV U16: Jonathan Bach 9 (1 Dreier); Daniel Befus 2; Albert Kin -; Yves Nill 15; Kristian Ortelli 7; Philipp Raffalt -; Jakob Scherer 5 (1); Patrick Schröppel -; Kabinet Toure -; Samuel Wolf -

Themen folgen