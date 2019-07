vor 1 Min.

Tabellenführung für KTV-Reserve

Motiviert in die Sommerpause: Das Bild zeigt hinten von links Alexander Hofer, Daniel Wegert, Jonathan Trinks, Lukas Roll und Thomas Radler, vorne von links sind Marcel Schwefel, Alexander Kuhn, Stefan Braun und Justus König zu sehen.

Trotz leichter Personal-Schwäche erzielen die Turner ein gutes Ergebnis. Sie sind Tabellenführer

Von Thomas Frisch

Zweiter Wettkampf, zweiter Sieg – damit baut die Reserve-Mannschaft der KTV ihre Führung in der Landesliga weiter aus und geht als Tabellenführer in die Sommerpause. Daniel Wegert erreichte erneut einen Platz in den Top5 in der Einzelwertung.

Auch wenn einige Akteure aus dem ersten Durchgang im Mai am vergangenen Samstag fehlten, startete das Rieser Team mit einer sehr starken Mannschaft. Beim zweiten Saisonwettkampf in Stadtbergen hatte es wieder die Favoritenrolle inne.

Als Tabellenführer angereist, war das selbst gesetzte Ziel, diese Führung zu verteidigen. Allerdings hatte man direkt am ersten Gerät, dem Boden, mit leichten Problemen zu kämpfen. Mehrere Stürze brachten der Mannschaft nur 42,75 Punkte im Mannschaftsergebnis ein. Die beste Wertung gelang dabei dem Jüngsten im Team: Alexander Kuhn erhielt 11,40 Zähler vom Kampfgericht. Weitere 10,95 Punkte steuerte Lukas Roll mit seiner Übung bei. Justus König und Daniel Wegert erreichten mit ihrer Kür 10,40 bzw. 10,00 Punkte und schlossen damit das erste Gerät ab. Damit geriet man gegen die direkten Kontrahenten etwas ins Hintertreffen und musste nun Boden gut machen, was direkt am nächsten Gerät, dem Pauschenpferd, gelang, als man das zweitbeste Mannschaftsergebnis erzielen konnte.

Thomas Radler legte mit 12,40 Zählern den Grundstein. Weitere 10,70 Punkte konnte Alexander Hofer hinzufügen, Justus König steuerte ebenfalls 10,00 Punkte bei. Weitere 9,50 kamen von Daniel Wegert und so wurden über 42 Punkte dem Mannschaftskonto gutgeschrieben. Die Rieser blieben dran.

An den Ringen erzielte das Team 45,15 Zähler und holte somit weiter auf. Mannschaftskapitän Marcel Schwefel überzeugte mit seiner Übung und holte damit wichtige 11,85 Punkte. Weitere 11,55 kamen von Lukas Roll und 11,10 von Daniel Wegert. Mit seinem ersten Ringeeinsatz in diesem Jahr sicherte Stefan Braun seinem Team nochmals 10,65 Punkte. Damit war man kurz vor der Pause wieder in Schlagdistanz der anderen Mannschaften.

In der zweiten Hälfte knüpfte das Team am Sprung mit einem Geräteergebnis von 45,90 Punkten nahtlos an. Das beste Ergebnis gelang Justus König mit 11,80 Punkten, dicht gefolgt von Lukas Roll mit 11,75 Zählern. Auch Alexander Hofer und Daniel Wegert waren mit ihren Wertungen von 11,45 bzw. 10,90 nicht weit von ihren Teamkollegen entfernt.

Am Barren erzielte die KTV-Reserve das höchste Ergebnis des Tages. 50,80 Punkte waren das mit Abstand beste Ergebnis am gesamten Wettkampftag und brachte dem Team gleichzeitig die Führung.

Gleich drei Wertungen über 12 Punkte erzielten die Turner Thomas Radler (12,85), Lukas Roll (12,65) und Stefan Braun (12,25). Nur Daniel Wegert konnte das noch toppen, indem er eine 13,05 nach seiner sehr guten Übung auf der Anzeigetafel stehen hatte.

Am abschließenden Reck erfolgte dann nochmals das höchste Mannschaftsresultat des Tages mit 47,50 Punkten. Erneut war Thomas Radler mit seiner Wertung von 13,45 Punkten vorne mit dabei. Weitere 11,70 Punkte erreichte Stefan Braun mit seiner Übung. Jonathan Trinks und Daniel Wegert kamen ebenfalls gut durch ihre Kür und erzielten 11,20 bzw. 11,15 Zähler.

Damit stand auch final der Tagessieg fest – der zweite in diesem Jahr. Das Rieser Team baute die Tabellenführung weiter aus und hat zur Sommerpause nun einen deutlichen Vorsprung.

