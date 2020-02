13.02.2020

Talentierte Denksportler

Nördlinger Jugend beim Turnier in Kriegshaber erfolgreich

Schnellschachturniere sind traditionell eine gute Möglichkeit (nicht nur) für junge Spieler, um sich mit anderen zu messen. Man kann mehrere Turnierpartien an einem Tag gegen verschiedene Gegner spielen, ist jedoch nicht so unter Zeitdruck wie bei Blitzturnieren, wo die Uhr meist ein (mit)entscheidender Faktor ist.

In der U18 unterstrich Vincent Turba seine stark aufsteigende Formkurve. Gegen Spieler aus dem Mittelfeld erzielte er makellose vier Punkte, musste in den drei Partien gegen Spieler aus den Top Vier aber noch ein wenig Lehrgeld zahlen und kam am Ende auf den sechsten Platz unter 16 Teilnehmern.

Sein Bruder Raffael tat es ihm in der U14 gleich: Die mitspielenden 1600er-Spieler waren (noch) etwas zu stark. Mit 4,0 Punkten aus sieben Partien war er als Siebter sogar punktgleich mit dem Viertplatzierten.

In der Altersklasse U12 drehte Peter Langer nach einer Niederlage in der ersten Runde mächtig auf und erreichte mit tollem Angriffsschach und 5,0 Punkten aus ebenfalls sieben Partien den geteilten vierten Platz (nach Feinwertung belegte er Rang sechs).

Seinem Nimbus als Erster der Setzliste wurde Shootingstar Emanuel Kaufmann in der U10 gerecht. Er besiegt alle seine Gegner mit einem für sein Alter ungewöhnlich reifen Stil und fuhr so ungefährdet den Turniersieg mit dem perfekten Ergebnis von 7,0 Punkten ein. (bf)

