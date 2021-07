Derby-Krimi gegen Kirchheim

Außer dem 4:5 der Herren I aber nur Erfolge für den TC Riesbürg

Mit einer positiven Bilanz beendete der Tennisclub Riesbürg seinen zweiten Spieltag. Die in der Oberliga spielenden Senioren kamen beim TK Ulm zu einem klaren 5:1-Erfolg. Volker Roocks, Thomas Geiß und Joggl Herrling hatten kaum Mühe bei ihren Zweisatzsiegen. Nur Clubchef Alfred Singer hatte gegen einen laufstarken Gegner mit 2:6 in Durchgang eins das Nachsehen, entdeckte dann sein Kämpferherz und gewann den zweiten Satz mit 6:4. Im Entscheidungssatz führte er schon aussichtsreich, musste aber letztlich seinem Kontrahenten gratulieren. Dafür siegte er im Doppel zusammen mit Herrling mit 7:6 und 6:0. Zuvor brillierten Roocks/Geiß mit 6:2, 6:1.

Schwerer taten sich die Herren 40 in Fellbach. Michael Schulz, obwohl höher als sein Gegner eingestuft, ging mit 0:6, 2:6 ziemlich unter. Bernd Puchinger rannte dafür seinen Gegner in Grund und Boden (zweimal 6:4). Punkteteilung dann auch an den Positionen zwei und drei. Markus Wohlfahrt und Markus Ostertag kosteten die Zeit aus, Wohlfahrt verlor, Ostertag gewann im Entscheidungssatz. Ihrer Liebe zum Matchtiebreak blieben sie für das Doppel treu, denn mit 4:6, 7:6, 10:5 avancierten sie zum Matchwinner. Zuvor gewannen Schulz/Puchinger mit zweimal 6:3 zum Endstand von 4:2.

Die Damen trafen zum Auftakt in der Bezirksklasse 2 auf den Lokalrivalen Röhlingen. Christina Spieth, Theresa Gritzbach-Hagner und Tanja Albert kamen zu ungefährdeten Zweisatzsiegen, nur Teamchefin Lea Geiß musste sich bei ihrem Sieg etwas strecken (6:4, 4:6, 10:8). Auf verlorenem Posten waren dagegen Nadja Singer und Franziska Sobek zum Zwischenstand von 4:2. Den entscheidenden Punkt zum 5:4- Endstand holte das erste Doppel Spieth/Geiß mit einem überlegenen 6:4, 6:1- Sieg.

Die Herren I bleiben die Sorgenkinder des Clubs

Riesbürgs Sorgenkinder der Herren I zeigten im Derby gegen Kirchheim zwar eine gute Einstellung, die Punkte nahmen bei der 4:5- Niederlage aber die Gäste mit. Clubmeister Paul Slavik, Tennisästhet Paul Fischer und Kraftpaket Andreas Herrling kamen zu klaren Zweisatzsiegen. Dagegen waren Steffen Singer, Moritz Dietze und Philipp Sperrle überfordert und verloren glatt. Die Platzherren wählten dann zwar die richtige Doppelaufstellung, letztlich waren es am Ende zwei Pünktchen, die zum Sieg fehlten. Dietze/Sperrle geben erwartungsgemäß ihr Match ab, Slavik/Fischer konnten sich im Matchtiebreak durchsetzen. Das war der Paarung Singer/Herrle nicht vergönnt, sie unterlagen hauchdünn mit 11:13 im Entscheidungssatz. Dennoch zeigten die Herren, dass mit ihnen zu rechnen ist. (vr)