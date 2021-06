Drei Lokalderbys, drei Oettinger Siege

Teams der Fürstenstadt setzen sich in den Vergleichen mit Nördlingen durch

Das erste Turnierwochenende stand für den TC Oettingen ganz im Zeichen der Punktspiele gegen den TC Rot-Weiß Nördlingen. Am Freitag holten sich die Junioren U18 zum Saisonstart gleich ein 4:2-Gesamtergebnis.

Dabei ging Benjamin Vitkovsky an Position eins schnell mit 5:1 in Führung, machte es aber aufgrund eigener Unsicherheiten nochmals spannend bis zum erfolgreichen 6:4/6:4. Sein Bruder Tobias spielte gegen einen fünf Jahre älteren Gegner zunächst gewohnt souverän und produzierte reihenweise erstklassige Returns, sodass er Satz eins ungefährdet mit 6:1 gewann, während er sich im zweiten Satz mehr Fehler leistete (6:4). Moritz Ott bot eine sehr überzeugende, weitgehend fehlerfreie Vorstellung und besiegte seinen Gegner ohne größere Mühe mit 6:4/6:3. Matthias Jaumann konnte zunächst noch mithalten, hatte aber mit 4:6/2:6 das Nachsehen. In den Doppeln mussten sich Tobias Vitkovsky und Moritz Ott im Einserdoppel den Nördlingern beugen, die am Netz ihre körperliche Überlegenheit ausspielten (4:6/3:6). Den Gesamtsieg sicherte das Doppel B. Vitkovsky/Jaumann (6:3/6:3), nicht zuletzt, weil Benjamin Vitkovsky die Gegner durch schnelle Topspin-Bälle unter Druck setzte.

Am Sonntag hatten die Herren die dritte Mannschaft des TC Nördlingen zu Gast. Dabei gewann Enrique Gil-Colomer in einem umkämpften Match knapp mit 7:5/7:6 gegen Routinier Hermann Fälschle. Martin Langenbucher machte es nicht minder spannend, kam nach einem 3:6-Rückstand mit 7:5 im zweiten Satz in Fahrt und holte sich den Sieg mit 12:10 im Matchtiebreak. Spielerisch stark ließ Raphael Wessel bei nur zwei abgegebenen Spielen nichts anbrennen. Christian Förch machte zunächst ein klares 6:3, wurde dann aber punktuell unsicherer und gab das Match mit 6:7/6:10 denkbar knapp an seinen Gegner ab. Deutlicher war das Ergebnis von Herbert Wilhelm, der seinem Gegenüber nur zwei Spiele abnehmen konnte. Wieder über einen Matchtiebreak wurde das Spiel von David Hönle entschieden, der mit Nervenstärke (6:2/3:6/10:5) den Punkt heimholte.

Das Einserdoppel Langenbucher/Wessel sorgte erneut für Spannung und musste sich das 1:6/6:4/10:6 hart erarbeiten. Für etwas weniger Nervenkitzel sorgten Gil-Colomer/Förch, die trotz teils umkämpfter Ballwechsel relativ ungefährdet mit 6:2/6:4 gewannen. Lediglich Wilhelm/Hönle fanden kein adäquates Mittel, um ihren Kontrahenten mehr als ein Spiel abzuringen, was jedoch dem 6:3-Endstand keinen großen Abbruch tat.

Mit 5:1 legten die Damen einen deutlichen Sieg gegen die dritte Nördlinger Damenmannschaft auf. Nach klarer 6:2-Führung gab Susanne Wunderer den zweiten Satz an ihre sich steigernde Gegnerin ab, um sich anschließend eindeutig den Matchtiebreak (10:3) zu holen. Julia Wessel musste sich in langen Ballwechseln ihren 6:4/7:6-Sieg hart erkämpfen, während Corinna Fleckenstein ein relativ müheloses 6:2/6:2 gelang. Anne Wessel konnte zwar gut mithalten, hatte aber letztlich das Nachsehen.

Taktisch klug wurden die Doppel aufgestellt, sodass Wessel Julia/Fleckenstein im Einserdoppel spielten, wo sie ein beachtliches 6:2/6:1 erzielten. Dem standen Wunderer/Annabella Preiß in nichts nach und holten sich das Zweierdoppel mit nur zwei abgegebenen Spielen. (swu)