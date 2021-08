Finalspiele bis spät am Sonntagabend

Ipf-Cup in Bopfingen leidet unter den Wetterkapriolen. Trotzdem hochklassiger Sport

Auch in diesem Jahr war aufgrund der Corona Pandemie längere Zeit unklar, ob der 9. Ipf-Cup beim TC Bopfingen würde stattfinden können. Die Freude war daher um so größer, als dann entschieden wurde, dass die neunte Auflage unter gut geregelten Abstands- und Hygienemaßnahmen auf der Tennisanlage in Bopfingen über die Bühne gehen konnte.

Es wurde ab Freitagnachmittag hochklassiges und spannendes Tennis gezeigt, allerdings meinte es das Wetter in diesem Jahr nicht gut mit den Spielerinnen und Spielern. So mussten Spiele am Samstag aufgrund des starken Regens auf Sonntag verschoben werden, aber trotzdem konnten alle geplanten Spiele ausgetragen werden. Die Finalspiele gingen am Sonntag bis spät am Abend bei Flutlicht über die Bühne. Bei den Damen A setzte sich die an Platz 1 gesetzte Simone Knaub vom TC Bopfingen im Finale klar gegen Milena Kleibl vom TC Nördlingen durch und holte sich den Titel.

Bei den Herren A holte sich in einem 16er-Feld der an eins gesetzte Matteo Herrmann, Spielertrainer des Tennis-Clubs Bopfingen, souverän den Titel. Leider zog sich Christoph Leuze, der Herren A-Sieger des Vorjahres, einen Muskelfaserriss zu und konnte gar nicht erst antreten. Platz zwei belegte Daniel Strobel. Die beiden dritten Plätze gingen an Marcelo Rojas aus Nördlingen und Julian Monzheimer. Die Nebenrunde der Herren A entschied Paul Stammler vom TC Aalen vor Tobias Kleibl vom TC Nördlingen für sich.

Das stark besetzte 32er-Feld der Herren B gewann Alexander Schlipf von der Aalener Sportallianz sehr knapp. Er erkämpfte sich vier von fünf Siegen erst im Matchtiebreak. Im Endspiel besiegte er Martin Wiedenmann aus Nördlingen. Die beiden Dritten waren Matthias Kleebauer vom TC Bopfingen sowie Korbinian Schlosser.

Bei der Siegerehrung bekam der Veranstalter, der Tennis-Club Bopfingen, für die gelungene Organisation viel Lob. (per/RN)

Weitere Ergebnisse: Damen A: 3. Luisa Stölzle (TC Bopfingen) und Hannah Laske aus Böblingen. Damen B: 1. Franziska Möndel (TA TV Oberdorf), 2. Madlen Hirsch (Westhausen), 3. Ramona Geiger (Kirchheim) und Sabine Strouhal (TC Wallerstein). Nebenrunde Damen B: 1. Elke Schössler, 2. Sandra Salvasohn (beide Oberdorf). Nebenrunde Herren B: 1. Jürgen Hammele, 2. Jan Jakobschy. Herren C: 1. Benjamin Uhl (Oberdorf), 2. Markus Mörtl (Waldhausen), 3. Ralf Schultes und Andrè Hartmann. Nebenrunde Herren C: 1. Johannes Mahler (Wilburgstetten), 2. Niklas Buchstab (Zöbingen). Herren 50: 1. Roman Stölzle (Zöbingen), 2. Franz Möndel (TA TV Oberdorf).