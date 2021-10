Gauditurnier beschließt die Saison

TC Riesbürg organisiert Doppelturnier mit hohem Spaßfaktor

Mit einem Doppelturnier hat der Riesbürger Tennisclub seine erfolgreiche Sommersaison abschließend gefeiert. Sportwart Steffen Singer wagte einen neuen Spielmodus, der von den 20 Sportlerinnen und Sportlern gut angenommen wurde.

In vier Vorrundenspielen mit zufällig ausgewählten Partnern ging es für die Besten in die K.-o.-Runde. Gespielt wurde jeweils ein Satz bis 21 Punkte, wobei nicht unbedingt der Sieg ausschlaggebend war. Jeder Teilnehmer wurde individuell mit seinen in den Doppeln erzielten Punkten gewertet. Eine knappe Niederlage konnte so mit deutlichen Siegen kompensiert werden.

Die Kostümierung auf dem Bild deutet den Gaudi-Charakter der Veranstaltung an. Schnell wurde aber klar, dass der größte Spaßtreiber doch der sportliche Erfolg ist. Mit drei Zählern Vorsprung vor den übrigen Finalteilnehmern ging Volker Roocks in die Schlussrunde, dem der Oberndorfer Siggi Mährle zugelost wurde. Gegner war die Paarung Thomas Geiß/Josef Tischinger. Letzterer brannte nach langer Verletzungspause vor Spielfreude, die zu einem deutlichen 21:10-Erfolg über Roocks/Mährle führte. Das bescherte Thomas Geiß mit 142 Punkten den Gesamtsieg vor Josef Tischinger (139 Punkte) und Volker Roocks (134). (pm)