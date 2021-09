In zwei Etappen

TC Oettingen ehrt die Vereinsbesten

Die diesjährige Clubmeisterschaft des TC Oettingen wurde wegen der verspätet durchgeführten Turnierrunde in zwei Wettbewerben ausgetragen. Bereits im Juli fanden die Vorrunden der Einzel und Doppel sowie die Endspiele der Doppel-Clubmeisterschaft statt.

Bei den Knaben standen sich dabei die Paarungen Tobias Vitkovsky/Ben Hammling und Benjamin Vitkovsky/Matthias Jaumann im Finale gegenüber, das 6:2/6:4 an Benjamin und Matthias ging. Bei den Damen bestritten Julia und Anne Wessel das Endspiel gegen Corinna Fleckenstein und Anni Preiß, wobei letztere die Nase vorn hatten und sich den Titel holten. In der wie bei den Damen aus sieben Doppelpaaren bestehenden Runde der Herren kämpften Christian Förch und Raphael Wessel gegen Jan Vitkovsky und Klaus Kögel um den Pokal, der mit 6:2/6:3 an Förch/Wessel ging.

Die Viertel-, Halb- und Finalbegegnungen der Einzel-Clubmeisterschaft wurden am vergangenen Wochenende ausgespielt. Bei den U15- Knaben waren acht Teilnehmer angetreten, von denen sich Tobias Vitkovsky und Simon Käser bis ins Finale spielten. Hier zeigte sich Tobias’ Leistungsstärke, der mit 6:2/6:1 klar gewann und sich zudem am vergangenen Wochenende in seiner Altersklasse den Kreismeistertitel sicherte (die RN berichteten).

Im Finale der Damen konnte Susanne Wunderer ihren Titel zum fünften Mal in Folge verteidigen. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Julia Wessel, die sich im Halbfinale gegen Anne Wessel durchgesetzt hatte, vergab sie im zweiten Satz beim Stand von 5:4 zunächst zehn (!) Matchbälle, bevor sie das Spiel 7:5/7:5 für sich entschied. Bei den Herren hatte Hermann Wunderer das Halbfinale gegen Benjamin Vitkovsky gewonnen und Enrique Gil-Colomer hatte sich das Match gegen Martin Langenbucher geholt. Auch hier wurde es ein knappes Finale mit sehenswerten Ballwechseln, bei dem sich Hermann Wunderer ebenfalls mit 7:5/7:5 den Titel erkämpfte. (swu)