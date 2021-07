Knappe Angelegenheit

Nördlingens Damen II drehen ein schon verloren geglaubtes Match in den Doppeln

Wie nahe Sieg und Niederlage beieinander liegen, zeigte sich am vergangenen Spieltag auf der Marienhöhe, wo die Damen II des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen mit 5:4 gegen den TC Westendorf gewannen und sich damit nach vier Siegen in Folge an die Tabellenspitze der Kreisklasse 2 setzten. Dabei deutete sich nach den Einzelbegegnungen eher eine Niederlage an. Nur auf den beiden Spitzenpositionen holten Liane Thorwart und Julia Weinig jeweils einen Punkt für die Nördlingerinnen, wobei Weinig das Match nach einem 2:6 im ersten Satz noch drehen konnte und 6:2/10:6 gewann. Alle anderen Teammitglieder mussten sich im Einzel geschlagen geben, wenngleich es hier dreimal in den entscheidenden Matchtiebreak ging. Am meisten Pech hatte hier Jugendspielerin Pia Ziegelmeier, die im Entscheidungssatz 9:11 unterlag. Zwischenstand: 2:4.

In den anschließenden Doppeln ging es dann wieder nur um zwei „Pünktchen“, die am Ende den Ausschlag für Nördlingens Sieg gaben. Während Liane Thorwart und Daniela Krancheva im Einserdoppel ebenso klar siegten wie Regina Rieß und Anneliese Strauß im Dreierdoppel, hatten Julia Weinig und Johanna Agne mit 11:9 im Matchtiebreak das glücklichere Ende für sich.

Parallel mit den Damen II hatten die Damen III ein Heimspiel gegen den TSV Bissingen II, das sie mit 4:2 gewannen. Während Mareike Volk auf der Spitzenposition die Spielstärke ihrer Gegnerin Andrea Rangette anerkennen musste und relativ glatt verlor, holten ihre Mannschaftskameradinnen Hanna Christian, Vera Sieber und Katja Miller Punkt um Punkt, sodass es 3:1 nach den Einzeln stand. Am engsten ging es dabei im Spiel von Vera Sieber gegen Leonie Plepla zu, das Sieber zweimal im Tiebreak gewann. Den Siegpunkt im Doppel steuerten Volk/Miller bei.

Mit den Herren I gibt es einen weiteren Tabellenführer zu vermelden. Mit einem 6:3-Heimspielerfolg gegen den TC Aichach haben auch sie den vierten Sieg in Folge in der Bezirksklasse 2 eingefahren und stehen nun verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Die Einzelpunkte holten Tobias Kleibl, Claudius Hingst, Marcelo Rojas und Lukas Fischer für ihr Team. Im Doppel waren Tobias Kleibl mit Rainer Meyr und Marcelo Rojas zusammen mit Tobias Haug erfolgreich. (hra)