Nachwuchs startet erfolgreich

Drei Siege und ein Remis für die Jugendteams des TC Rot-Weiß Nördlingen

Die Tennis-Jugendteams des TC Rot-Weiß Nördlingen starteten erfolgreich in die neue Sommersaison. Neben drei deutlichen Siegen gab es ein Unentschieden auf der heimischen Anlage auf der Marienhöhe.

Zunächst waren die Kleinsten an der Reihe. Die zweite Kleinfeldmannschaft U9 siegte mit 15:6 gegen den TC Kaisheim. In der Besetzung Lenn Liam Ruf, Christian-David Cernica, Hans Peter Sigel und Lionel Belawin stand es nach den Einzeln bereits 6:2. Das umkämpfteste Match fand dabei auf der Spitzenposition statt, wo Lenn Liam Ruf seinen Gegner mit 5:4 und 5:3 bezwang. Im Doppel kam noch Maxim Moll zum Einsatz, der mit seinem Partner Christian-David Cernica ebenfalls in zwei Sätzen siegte.

Einen Tag später empfing das Midcourtteam U10 die Gäste vom TC Schwaben Augsburg. Da die Mannschaft in der Bezirksliga spielt, ist der klare 10:2-Erfolg umso höher einzustufen. Letztlich ging nur das Spitzenspiel von Sebastian Lichtenstern an Position eins verloren, wobei sich Sebastian zusammen mit seinem Bruder Matthis im Doppel mit einem Zwei-Satz-Erfolg revanchierte. Die anderen Zähler steuerten Fabian Ludwig und Moritz Weinig bei. Nervenstärke war im Doppel bei Fabian Ludwig/Moritz Weinig gefragt, die im Entscheidungssatz mit 10:8 gewannen.

Am Wochenende traten die Junioren U18 traten gegen die TeG Neuburg/Donau an. Auch hier musste sich lediglich Moritz Geipel auf der Spitzenposition im Entscheidungssatz geschlagen geben, während seine Mitspieler eine weiße Weste behielten. Lorenz Grimmbacher, Niklas Weinig und Franz Beck gewannen ihre Einzelbegegnungen jeweils in zwei Sätzen und Moritz Geipel war im anschließenden Doppel mit Lorenz Grimmbacher ebenso erfolgreich wie Niklas Weinig zusammen mit Frank Beck. Endergebnis 5:1 für Nördlingen.

Zu guter Letzt duellierten sich die Juniorinnen U18 in der Bezirksklasse 1 mit dem TC Mering. Am Ende trennte man sich mit einem gerechten 3:3-Unentschieden und teilte sich die beiden Punkte. Nachdem Sarah Tudor auf Position eins ihr Match klar verloren hatte, konnte Mannschaftsführerin Pia Ziegelmeier mit einem 6:0/6:3-Erfolg für ihr Team ausgleichen. Hanna Meyr auf Position vier war es vorbehalten, die Niederlage von Sofia Pfaffl auf Position drei wieder wettzumachen.

Sieg und Niederlage auch im Doppel

Der Zwischenstand nach den Einzeln lautete 2:2. Im abschließenden Doppel siegte Sarah Tudor mit ihrer Partnerin Hanna Meyr diesmal klar, während auf Position eins die Spielerinnen Pia Ziegelmeier und Sofia Pfaffl knapp das Nachsehen hatten. (hra)