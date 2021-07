Sieg, Unentschieden, Niederlage

Ausgeglichene Bilanz für die drei Teams der SpVgg Deiningen

Die Tennis-Damen der SpVgg Deiningen kamen in ihrem dritten Saisonspiel zu einem glatten 6:0-Sieg beim bisher punktlosen TC Harburg II. Den deutlichsten Tagessieg feierte Julia Dischinger beim 6:0, 6:1 über Carola Lechner. Fast genauso souverän siegten Leni Zweschper (6:2, 6:1 über Sarah Muff) und Eva Scheuermann (6:2, 6:2 über Jutta Kobusch). Erst im Matchtiebreak wurde das vierte Einzel entschieden: Nicole Bayr hatte den ersten Satz gegen Sabrina Haid 1:6 verloren, gewann dann aber den zweiten Satz 6:3 und den Matchtiebreak mit 10:2. Bereits vor den Doppeln stand somit der Tagessieg fest. Dischinger/Zweschper siegten gegen Birgit Gnad/Michaela Graf 6:1, 6:2 und beim Matchgewinn von Bayr/Judith Erdle über Muff/Haid war nur der erste Satz hart umkämpft (6:4, 6:2).

In ihrem zweiten Saisonspiel erreichten die Tennis-Knaben 15 der SpVgg Deiningen gegen den TC Frauenstetten ein 3:3. Zwei Einzel gingen an die Rieser: Johannes Hahn gewann 6:2, 6:0 und Mathis Strauß feierte beim 6:2, 6:1 einen ähnlich deutlichen Sieg. Aber auch die beiden Einzelniederlagen fielen deutlich aus: Noah Spielberger unterlag 0:6, 2:6 und Dominik Kauder sogar 0:6, 0:6. Da das Doppel Mathis Strauß/Sebastian Hahn glatt mit 0:6, 1:6 den Kürzeren zog, lag es anJohannes Hahn/Tobias Matusche, das Remis zu retten. Der erste Satz wurde klar mit 2:6 verloren, der zweite ging mit 6:1 an das Deininger Duo. Der Matchtiebreak war bis zum Schluss spannend und die Rieser Gastgeber hatten beim 11:9 das bessere Ende für sich.

Drittes Spiel, dritte Niederlage. Die neuformierten Tennis-U10-Junioren der SpVgg Deiningen unterlagen in der Midcourt Kreisklasse 1 dem TC Monheim mit 2:10. Drei der vier Einzel gewannen die Jurastädter: Jule Bauer unterlag 0:4, 0:4, Sara Scheuermann hatte mit 1:4, 0:4 das Nachsehen und auch Pauline Kauder zog mit 0:4, 1:4 den Kürzeren. Den einzigen Tagessieg für die Rieser verbuchte Leni Schebesta mit 5:3, 4:1. Das Doppel Sara Scheuermann/Anne Strauß hatte keine Chance (0:4, 0:4). Das zweite Deininger Doppel Emma Dotzauer/Emma Wiedemann gewann zwar 4:5, 4:1, 10:4, doch gewertet wurde das Spiel für die Gäste, da Wiedemann Ersatzspielerin für die Kreisklasse ist und damit eigentlich nicht spielberechtigt. (jais)