TC Nördlingen: Damen gewinnen klar

Damen 60 des TC Rot-Weiß Nördlingen etablieren sich. Herren siegen in Kissing

Mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen den TC Augsburg Siebentisch haben sich die Damen 60 in der relativ hohen bzw. spielstarken Landesliga Süd im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Petra Roßkopf, Marianne Meyr, Helga Stiller und Gabriele Hartwich siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Nur das Doppel Meyr/Stiller musste sich schon mächtig ins Zeug legen, um im Matchtiebreak mit 10:8 die Nase am Ende vorne zu haben.

Mit einem großartigen 7:2-Erfolg kehrten die Herren 1 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen aus Kissing zurück. Damit setzten sie sich mit ihrem 3. Sieg in Folge an die Tabellenspitze der Bezirksklasse 2. Die Gastgeber waren vor allen Dingen auf den beiden Spitzenpositionen sehr gut besetzt, wobei sich Claudius Hingst erst im abschließenden Matchtiebreak hauchdünn mit 8:10 geschlagen geben musste. Marcelo Rojas, Rainer Meyr, Martin Wiedenmann und Lukas Fischer siegten jeweils recht deutlich in zwei Sätzen zum Zwischenstand von 4:2. Alle drei Doppel liefen dann zugunsten der Rieser. Dem Spitzendoppel Tobias Kleibl/Rainer Meyr gelang es nach einer 1:6-Niederlage im 1. Satz, das Match zu drehen und den 2. Satz mit 6:2 und den dritten mit 10:6 für sich zu entscheiden.

Weniger glücklich verlief die Partie der Herren 2 gegen den SV Altenberg, die mit 4:5 verloren wurde. Dabei hatte man vor allen Dingen in den Doppelbegegnungen, die alle in den 3. Satz gingen, Pech, als man zweimal knapp verlor. Die Einzelpunkte für Nördlingen holten zuvor Ricardo Lehmann, Stefan Hartwich und Hermann Wunderer zum Zwischenstand von 3:3. Dann gewann nur noch das Doppel Hermann Wunderer/Leon Lechner. Die knappste Niederlage mit 8:10 mussten Elias Jung und Ricardo Lehmann junior einstecken. (hra)