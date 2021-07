TCN-Herren stehen kurz vor dem Aufstieg

Klarer Erfolg der Nördlinger gegen Langenmosen. Auch die Damen punkten

Nur noch zwei Spiele vom Aufstieg entfernt sind die Herren 1 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen in der Bezirksklasse 2. Gegen die DJK Langenmosen, die personell dezimiert angetreten war, gelang ein ungefährdeter 8:1-Sieg auf der Marienhöhe. Mit dem Zwischenergebnis von 5:1 stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest. Lediglich in den beiden ausgespielten Doppeln ging es knapp zu. Tobias Kleibl/Lukas Fischer und Rainer Meyr/Hermann Wunderer gewannen jeweils 10:4 im entscheidenden Matchtiebreak.

Mit dem gleichen Ergebnis von 8:1 gewannen die Herren 2 beim TSV Wittislingen. Auch hier stand es 5:1 nach den Einzeln. Für Nördlingen punkteten Ricardo Lehmann, Stephan Hartwich, Leon Lechner, Pierre Engelhardt und Vincent Grimmbacher. Auch in den anschließenden Doppeln ließen die Nördlinger nichts mehr anbrennen und schoben sich auf den dritten Tabellenplatz nach vorne.

Einen wichtigen Sieg mit 5:4 holten sich die Damen 1 in der höchsten schwäbischen Spielklasse am Wochenende gegen den TC Schwangau. Alle Einzelbegegnungen wurden in zwei Sätzen entschieden. Drei davon gingen an die Gäste und drei an die Nördlingerinnen. Katja Wittner siegte auf Position zwei ganz klar, Milena Kleibl und Laura Höfig taten es ihr nach. Nachdem das Einserdoppel schnell und glatt an Anja Fürsattel und Katja Wittner ging, fehlte nur noch ein Punkt zum letztendlichen Sieg. Das Pech, das Veronika Schweizer und Daniela Wunderle bei ihrem 8:10 im Matchtiebreak hatten, drehte sich im Zweierdoppel mit dem Ergebnis von 10:8 zugunsten von Milena Kleibl und Laura Höfig wieder um, sodass die beiden Punkte in Nördlingen blieben.

Zumindest einen Punkt brachten die Damen 3 von ihrem Auswärtsspiel in Maihingen mit. Mareike Volk und Hanna Christian erzielten die Punkte zum Zwischenstand von 2:2. Julia Ziegelmeier gewann an der Seite von Vera Sieber das Zweierdoppel. Endergebnis: 3:3.

In der Landesliga Süd spielten die Damen 60 ebenfalls 3:3 unentschieden gegen den TC St. Emmeran München. Die Gäste waren vor allen Dingen auf den beiden Spitzenpositionen sehr gut besetzt. Auf Position drei erkämpfte Gabriele Hartwich den ersten Zähler für Nördlingen. Auf Position vier tat es ihr Vera Sieber durch einen 10:5-Erfolg im Matchtiebreak nach. Während Marianne Meyr und Helga Stiller ihr anschließendes Doppel klar gewinnen konnten, waren Hartwich/Sieber bei ihrem 8:10 im dritten Satz nicht vom Glück verfolgt. (hra)