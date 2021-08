Zwei Meistertitel

TCN-Jugendteams schaffen Aufstieg

Mit einem klaren 5:1-Auswärtserfolg beim TC Wittelsbach-Aichach beendeten die Junioren 1 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen die diesjährige Sommersaison und sind damit verlustpunktfrei Meister der Kreisklasse 1. Nördlingen spielte in der Besetzung Vincent Grimmbacher, Moritz Geipel, Lorenz Grimmbacher und Manuel Erhard. Damit kann die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksklasse 2 feiern.

In eben dieser Spielklasse trat die erste Mannschaft der Knaben U15 an und gewann neben den vorherigen Matches auch ihr letztes Saisonspiel beim TC Oettingen und zwar klar mit 6:0. Für Nördlingen spielten dort Moritz Geipel, Niklas Weinig, Frank Beck und Tom Zweschper. Das Team darf sich damit über den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 freuen.

Die zweite Mannschaft der Knaben U15 verlor zwar ihr letztes Heimspiel gegen den TC Buchdorf mit 2:4, landete aber letztendlich auf einem beachtlichen dritten Tabellenplatz. Im letzten Saisonspiel siegten nur Mannschaftsführer Manuel Erhard im Einzel und sein Teamkollege Luis Hönig mit ihm zusammen im Doppel.

Auch die Nördlinger Mädchen U15 hatten in ihrem letzten Saisonspiel zu Hause auf der Marienhöhe mit 6:0 gegen die SpVgg Riedlingen ein Erfolgserlebnis. Für Nördlingen spielten Sophia Kleebauer, Eliana Kapfer, Mila Krause und Charlotte Lüftl. (hra)