FC Gundelfingen zu Gast in Nördlingen

Die U23 des TSV Nördlingen empfängt außerdem den FV Dittenheim

Zwei Spiele bestreiten die Fußballer des TSV Nördlingen am kommenden Wochenende: Die U23 empfängt am Samstag um 15 Uhr den FV Dittenheim und die Erste hat am Sonntag um 17 Uhr den Bayernliganeuling FC Gundelfingen zu Gast.

Der FV Dittenheim spielt in der mittelfränkischen Bezirksliga Süd und belegte in der abgebrochenen Saison 2019/2021 den vierten Platz. Der FC Gundelfingen stieg als Tabellenführer der Landesliga Südwest in die Bayernliga auf und tauschte quasi mit dem TSV die Ligen. Im ersten Testspiel beim Regionalligisten TSV Rain/Lech unterlagen die Schützlinge von Trainer Martin Weng 1:3. In diesem Spiel fehlten die Neuzugänge David Spizert (SSV Ulm Jugend) und Simon Hille (Türkspor Augsburg), die erst ab diesem Wochenende spielberechtigt sind.

Dem TSV Nördlingen steht mit Daniel Martin derzeit nur ein Torhüter für zwei Mannschaften zur Verfügung, da Andre Behrens nach einem Arbeitsunfall mehrere Wochen ausfällt. Der zuletzt eingesetzte Marcel Randi ist als Akteur des Jahrgangs 2003 noch A-Jugend-berechtigt, aber bereits 18 Jahre alt.

Nur eine Woche nach der vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) geforderten Aufhebung des Stehplatz-Verbots auf bayerischen Amateur-Fußballplätzen hat die Bayerische Staatsregierung weitere Lockerungen auf den Weg gebracht: Demnach können bei Veranstaltungen unter freiem Himmel fortan bei stabilen Sieben-Tages-Inzidenzen unter 50 bis zu 200 Zuschauer und Zuschauerinnen auf Stehplätzen untergebracht werden, die Gesamtzahl an Besuchern ist auf 1500 beschränkt. Sitzplätze müssen weiter fest zugewiesen werden. Bis dato hatte die Grenze bei 100 Stehplätzen und maximal 500 Zuschauern auf einem Sportgelände gelegen.

Die neue Regelung trat am Donnerstag dieser Woche in Kraft. Mit den jetzt verabschiedeten Maßnahmen geht verpflichtend einher, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung bis zur Einnahme des Platzes getragen werden muss. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Die Kontaktdatenerfassung aller Besucher müsse gewährleistet sein, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach der Sitzung des Ministerrats betonte.