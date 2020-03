vor 21 Min.

Testspiele durchgezogen

Vereine bereiten sich intensiv auf die Frühjahrsrunde vor

Im Landkreis Donau-Ries konnten die angesetzten Testspiele nahezu ausnahmslos stattfinden. Nur in den Landkreisen Dillingen und Günzburg gab es einige Spielausfälle.

In einem Flutlichtspiel gewann der SV Schwörsheim-Munningen gegen den SC Polsingen 2:1. Kurz vor der Halbzeit brachte Aaron Schmutterer die Franken in Führung. Nach einer knappen Stunde gelang dem zur Pause eingewechselten Sebastian Ziegler der Ausgleich und auch das Siegtor für die Rieser erzielte mit David Seitz ein eingewechselter Akteur (90.). Der SV Mauren gewann gegen den Lauber SV 1:0. Der eingewechselte Marc Enderes erzielte in der 74. Minute das einzige Tor. Der TSV Harburg unterlag dem TKSV Donauwörth 1:3. Dabei führten die Burgstädter durch das Tor von Maximilian Vogt (29.) zur Pause noch 1:0. Nach Seitenwechsel gelangen den Gästen durch Metus Curkoli (56.) und Berkant Cakir (59./73.) drei Tore.

Der TSV Möttingen unterlag auf dem Kunstrasenplatz in Wertingen dem SC Altenmünster 0:5 (0:2). Trainer Gerhard Wiedemann setzte insgesamt 15 Spieler gegen den Bezirksligisten ein. Der SV Niederhofen/Ehingen und der FC Nordries trennten sich 2:2. Die Gäste führten zur Pause durch ein Eigentor von Jakob Fuchs (5.) und einen Treffer von Dusmane Alasane (44.) 2:0. Mit seinen zwei Toren bewahrte Felix Leister (63./77.) die Heimelf vor einer Niederlage. Der SV Megesheim feierte gegen den TSV Kirchaich (Kreisklasse Schweinfurt) ein 7:1 (0:0)-Schützenfest. Daniel Agyemang erzielte zwischen der 50. und 70. Minute einen Hattrick. Rudolf Dahms schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag (75./77.) auf 5:0, Rudolf Lehmann machte das halbe Dutzend voll (84.) und mit seinem vierten Tor erhöhte Agyemang auf 7:0. In der Schlussminute gelang den Gästen per Elfmeter der Ehrentreffer.

Außerdem spielten: Sportclub D.L.P. – SG Ehingen/Röckingen 0:0, TSV Wertingen II – SC Tapfheim 2:0, SV Eggelstetten – TSV Merching 1:4. (jais)

