vor 54 Min.

Thomas Knoll erneut Schulsieger

Känguru-Mathematik-Wettbewerb an der Grundschule Mitte

In ganz Europa und vielen Ländern der Erde sollten Millionen Schülerinnen und Schüler der 3. bis 13. Klasse am Kängurutag (19. März) gleichzeitig an den Start gehen und versuchen, bei 24 mathematischen Aufgaben aus fünf vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten die eine – einzig richtige – herauszufinden, auch an der Grundschule Mitte. Beginnend mit exakt 187 Teilnehmern im Jahr 1995, haben sich in Deutschland von Jahr zu Jahr mehr Schülerinnen und Schüler am Känguru der Mathematik beteiligt. 2019 waren es knapp 968000 Teilnehmer aus 11800 Schulen, die versuchten, in den zur Verfügung stehenden 75 Minuten so viel wie möglich Kreuze am richtigen Ort zu platzieren, teilt die Schule mit.

Als feststand, dass am 19. März alle Schulen geschlossen sein würden und der Wettbewerb nicht wie geplant stattfinden konnte, begann ein konstruktives Suchen nach Alternativen. Letztlich entstand ein Wettbewerbsfenster über mehrere Wochen, um an dem Wettbewerb online teilzunehmen.

37 Schüler haben sich in diesem Jahr an der Grundschule Nördlingen-Mitte beteiligt. Schulsieger wurde erneut Thomas Knoll aus der Klasse 4b mit der Maximalpunktzahl von 120 Punkten, gefolgt von Paulina Frank (3a) mit 110 und Paula Hönig (3a) mit 107 Punkten. Als Preis erhielt Thomas Knoll das T-Shirt mit der Aufschrift „Känguru der Mathematik 2020“.

Alle anderen Teilnehmer erhielten als Trostpreis ein kreatives Knobelspiel und eine Urkunde. (pm)

