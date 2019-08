vor 41 Min.

Timo Schmitz ist deutscher Meister der Amateure

Mit einer starken Leistung auf der Radstrecke schuf Timo Schmitz vom TSV Oettingen die Grundlage zu seinem großen Erfolg in Beilngries.

Der für den TSV Oettingen startende Ausdauersportler gewinnt in Beilngries den Wettbewerb über die olympische Distanz

Zum Saisonabschluss gelang dem Triathleten Timo Schmitz, der für den TSV Oettingen startet, noch ein unerwarteter Sieg. Er gewann beim Bühler Beilngries Triathlon die Overall-Wertung der Altersklassen über die olympische Distanz. Der Wettbewerb gilt als deutsche Amateurmeisterschaft über diese Strecke.

Der zum vierten Mal ausgetragene Triathlon im Naturpark Altmühltal zeichnet sich durch abwechslungsreiche Strecken aus. Durch die Breite des Main-Donau-Kanals finden die Athleten viel Platz zum Schwimmen. Radfahren mit Blick auf die Jurakalkfelsen und angenehm breite Straßen, sowie eine Laufstrecke durch die historische Altstadt in Beilngries lassen bei den Triathleten keine Langweile aufkommen.

Bei schwülwarmem Wetter starteten die Triathleten um 13 Uhr im Main-Donau-Kanal. Nach den 1500 Metern Schwimmen stieg Timo Schmitz als zweiter Sportler in einer Zeit von 19:46 Minuten aus dem Wasser. Nur Philipp Dressel-Putz, der in der 1. Bundesliga für den SC Plauen 06 startet, konnte einen Start-Ziel-Sieg verhindern.

Die anschließenden 40 Kilometer Radfahren kamen dem Rieser entgegen. Eine neue Radstrecke musste zweimal durchfahren werden. Bereits am Anfang der Strecke musste eine knackige, aber gut befahrbare Steigung überwunden werden. Danach ging es auf komplett gesperrter Radstrecke auf welligem Terrain weiter. Eine Strecke, die man als anspruchsvoll, aber durchaus angemessen bezeichnen darf. Auch auf der Radstrecke konnte Timo Schmitz überzeugen. Mit der zweitbesten Radzeit von 57:44 Minuten ging er mit einer knappen Minute Vorsprung auf die Zehn-Kilometer-Laufstrecke, wohl wissend, dass sehr starke Läufer hinter ihm liegen und er alles geben muss, um als Erster durchs Ziel laufen zu können. Er absolvierte den Stadtkurs körperlich am Limit (33:41 Minuten) und konnte schließlich den Wettbewerb mit mehr als einer Minute Vorsprung in einer Endzeit von 1:53:06 Stunden für sich entscheiden.

Wie er beim anschließenden Interview erwähnte, konnte er an diesem Tag eine hundertprozentige Leistung abrufen und ohne Tiefs die Strecke bewältigen.

Für den TSV Oettingen startete außerdem Johannes Schramm, der sich auf die Sprintdistanz (750 m/20 km/5 km) konzentrierte und mit einer guten Endzeit von 1:26:21 Stunden ins Ziel kam.

Der Marktoffinger Benjamin Estner komplettierte die Rieser Delegation und durfte sich freuen, seine zweite olympische Distanz in einer Zeit von 2:45:48 Stunden zu fini-shen. (pm)

