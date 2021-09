Achtjähriger Nördlinger gewinnt bayerisches Top-10-Turnier

Plus Lennart Zuber vom TSV Nördlingen setzt sich beim bayerischen Top-10-Turnier der Altersklasse U11 durch. Dem Ausnahmetalent gelingt damit ein Sensationserfolg.

Alles begann im Sommer 2020. Bei einigen Ping-Pong-Matches im Freibad stellte der heute achtjährige Lennart Zuber fest, dass ihm der rasante Sport mit dem kleinen weißen Ball nicht nur große Freude bereitet, sondern auch überraschend leicht von der Hand geht. Logische Konsequenz war der Gang in die Nördlinger Schillerhalle, wo der TSV seit Ende 2019 ein innovatives Jugendtraining anbietet, das bereits verschiedentlich Früchte getragen hat (die RN berichteten).