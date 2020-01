vor 38 Min.

Titel zurückgeholt

Erfolg für Volleyballmädchen der Mittelschule Wallerstein

Nach einem Jahr Pause, in dem der schwäbische Titel an die diesjährigen Gegnerinnen von der Mittelschule Gersthofen gegangen war, holten sich die Mädchen vom Volleyballstützpunkt an der Mittelschule Wallerstein den Titel wieder zurück.

Mit 3:0 (25:17, 25:15, 25:18) besiegten sie den aktuellen bayrischen Meister, der immerhin noch drei Mädchen aus dem Meisterteam in seinen Reihen hatte. Dieses Jahr war die Mannschaft um das Marktoffinger Talent Hanna Desir vor allem im Angriff stärker. Die reinen Schulsportlerinnen Leonie Neureither, Chantal Engberg, Danica Meyer und Adna Koricic‘ profitierten von der sicheren Ballannahme und dem „guten Auge“der einzigen Vereinsspielerin Hanna Desir in der Feldabwehr und punkteten erfolgreich. (jw)

