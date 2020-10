vor 17 Min.

Top-Favorit der erste Gast

Saisonstart der TSV-Männer

Fast genau sieben Monate nach dem letzten Heimspiel geht für die Regionalliga-Basketballer des TSV eine ungewöhnlich lange Sommerpause zu Ende. Zum Saisonauftakt kommt am Sonntag (16 Uhr) München Basket in die Hermann-Keßler-Halle.

Beim TSV blieb der Kader der letztlich abgebrochenen Saison 2019/20 trotz einiger Lockrufe aus höheren Ligen nahezu vollständig beisammen. Neben dem Abgang von US-Profi Gamble werden lediglich Bene Veh und Philipp Lämmermaier zur neuen Saison in erster Linie in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Das sportliche Ziel in dieser Saison ist es, die favorisierten Mannschaften aus München und Umgebung noch stärker zu ärgern und an das Ergebnis der letzten Saison anzuknüpfen.

Eine Erkenntnis der Saisonanalyse war, dass eine Verstärkung auf den großen Positionen nötig ist. Mit Filip Kamenov gelang den Riesern dabei eine sehr starke Verpflichtung: Der zwei Meter große Modellathlet spielte die letzten beiden Jahre eine Liga höher und konnte dort im Schnitt 16 Punkte und acht Rebounds verzeichnen. Bereits die ersten Trainingseinheiten zeigten, dass Kamenov der Anführer sein wird, den das junge Team benötigt. Unterstützt wird er dabei durch Rückkehrer J. J. Cratit, der bereits vor drei Jahren in Nördlingen spielte und Topscorer der Liga war.

Im ersten Saisonspiel kommt mit den München Baskets einer der großen Liga-Favoriten. Mit Topscorer Vangelis Pathekas, Basti Ebertz, Akin Arpac, Daniel Nimphius oder Ognjen Zoric verfügt das Team über klangvolle Namen. Es sind noch wenige Restkarten verfügbar. (smo)

