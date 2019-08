00:03 Uhr

Torreicher Saisonstart

Am ersten Spieltag acht Tore in Kaisheim, sieben in Großsorheim

Von Roger Wagner

SC Nähermemmingen-Baldingen – SV Mauren 3:1 (2:0). – Nach der frühen Führung durch Eigenrauchs Kopfballtreffer konnte Kugler ebenfalls per Kopf auf 2:0 erhöhen. Kurz vor der Pause konnte Heimkeeper Rebbe gegen Schreitmüller parieren wie auch nach dem Wechsel bei einem weiteren gefährlichen Gästeangriff. Danach scheiterte Sikorski nach Alleingang, ehe Preussner zum 3:0 traf. Mit einem verwandelten Elfmeter kamen die Gäste nur noch zum Ehrentreffer.

Tore 1:0 Sebastian Eigenrauch (4.), 2:0 Felix Kugler (28.), 3:0 Felix Preussner (78.) Zuschauer 80

SG Großsorheim/Hoppingen – SC Wallerstein 4:3 (2:1). – In einer sehenswerten Partie führte ein Eigentor nach einem Eckball zum 1:0 (12.). Heiko Rieß traf per Freistoß zum 2:0, doch Steffen Leister gelang es, vor der Pause zu verkürzen.

Nach Wiederbeginn konnte Heimkeeper Zwölfer dreimal glänzend parieren, ehe Dominik Schmidt mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte: Erst traf er per Fernschuss (81.), kurz darauf nutzte er einen Konter zum 4:1. Die Gäste konnten durch Treffer von Jannis Mayer (86.) und Moritz Benninger in der Schlussminute nur noch auf 3:4 verkürzen.

Tore 1:0 Eigentor (13.), 2:0 Heiko Rieß (23.), 2:1 Steffen Leister (36.), 3:1 Dominik Schmidt (81.), 4:1 Dominik Schmidt (85.), 4:2 Jannis Mayer (86.), 4:3 Moritz Benninger (91.) Zuschauer 70

Ausgleichstreffer nach umstrittener Situation

SC Athletik Nördlingen – SV Wechingen 1:1 (0:0). – In einer über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe geführten und hart umkämpften, Partie gelang den Hausherren nach knapp einer Stunde die Führung, die bis in die Schlussminuten Bestand hatte. Als dann nach einem Gesichtstreffer ein Abwehrspieler zu Boden ging und das Spiel daraufhin nicht unterbrochen wurde, spielten die Gäste weiter und Dürrwanger nutzte die Situation zum Ausgleich.

Tore 1:0 Giuseppe Porcari (59.), 1:1 Daniel Dürrwanger (90.) Zuschauer 50

SV Kaisheim – SpVgg Minderoffingen 3:5 (1:3). – Das Spiel begann für die Heimelf denkbar schlecht, denn bereits in der fünften Minute traf Patrick Ott zur Gästeführung. Armin Janik konnte zwar ausgleichen (20.), doch Bernd Wolf und Patrick Ott sorgten für den 1:3-Pausenstand und Thomas Uhl erhöhte nach einer Stunde auf 4:1. Anschließend kam die Heimmannschaft zwar durch Armin Janik und Andreas Maier noch einmal auf 3:4 heran, doch per Konter sorgte Ralf Mayer für die Entscheidung (78.)

Tore 0:1 Patrick Ott (5.), 1:1 Armin Janik (20.), 1:2 Bend Wolf 36.), 1:3 Patrick Ott (44.), 1:4 Thomas Uhl 59.), 2:4 Armin Janik (67.), 3:4 Andreas Maier (69.), 3:5 Ralf Mayer (75.) Zusch. 40

Schon nach einer halben Stunde deutlich in Front

BC Huisheim – SV Megesheim 5:0 (3:0). – Bereits in der 13. Minute nahm Andreas Hirschbeck einen Traumpass von Szilard Süveges auf und hob den Ball über den Torwart hinweg zum 1:0 ins Netz. Zwei Minuten später legte Philipp Straßer per Kopf das Leder für Michael Hirschbeck auf, der aus Kurzdistanz zum 2:0 vollstreckte. In der 25. Minute schaltete wiederum Michael Hirschbeck am schnellsten und erzielte mit einem Flachschuss das 3:0. In der 50. Minute passte der durchgebrochene Andreas Rebele uneigennützig zu Szilard Süveges, der flach zum 4:0 einschoss. Zehn Minuten vor dem Ende nagelte Szilard Süveges das Leder zum 5:0 Endstand unter die Latte. (mit DZ)

Tore 1:0 Andreas Hirschbeck (13.) 2:0 Michael Hirschbeck (15.) 3:0 Michael Hirschbeck (25.) 4:0 Szilard Süveges (50.) 5:0 Szilard Süveges (80.) Zuschauer 100

