11:34 Uhr

Toto-Pokal (3): Favoriten tun sich schwer

Von Klaus Jais

In der dritten Runde des Toto-Pokals blieben Überraschungen aus. Lediglich der FSV Marktoffingen stand am Rande einer Niederlage, gewann aber das Elfmeterschießen gegen die SG Munzinger SV/FC Birkhausen.

In diesem Derby sah der FSV bereits wie der sichere Sieger aus, denn der Kreisligist führte bereits 3:0 durch die Tore von Alexander Kirchenbaur (25.), Daniel Gabler (32.) und Moritz Faußner (37.). Ein Doppelschlag von Tobias Giesemann (46.) und Robert Rauwolf (50.) machte die Partie wieder spannend. Trotz Unterzahl – Benjamin Traber sah in der 83. Minute die rote Karte – erzielten die Platzherren in der Nachspielzeit durch Florian Bauer den Ausgleich. Im Elfmeterschießen belohnte sich die Heimmannschaft aber nicht für ihren Aufwand, denn nur Tobias Giesemann und Daniel Bayerle trafen vom Punkt. Beim FSV trafen Martin Neuner, Julian Peiker, Marco Häfele und Martin Regele. Der TSV Möttingen wurde bei der SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau seiner Favoritenrolle gerecht. Neuzugang Markus Schneele traf nach 18 Minuten zum 0:1. Gleich nach der Pause markierte Florian Ruopp den Ausgleich. Mit Deniz Karabal brachte ein weiterer Neuzugang die Rieser erneut in Führung (65.). Thomas Wittke verwandelte einen Elfmeter zum 1:3-Endstand. Der TSV Harburg unterlag dem TSV Burgau mit 4:6 nach Elfmeterschießen. Dardan Krasniqi brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung, fünf Minuten vor der Pause traf Matthias Lanzer zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, sodass auch in diesem Spiel ein Elfmeterschießen entscheiden musste. Bei den Burgstädtern trafen nur Matthias Lanzer, Florian Knöferle und Daniel Langer, während die Gäste alle fünf Elfmeter verwandeln konnten.

Die SpVgg Deiningen behielt beim SC Wallerstein mit 2:1 die Oberhand. Michael Jais brachte den Kreisklassisten nach einer halben Stunde in Führung, Michael Schmied erzielte per Eigentor den 1:1-Ausgleich. Erst in der 87. Minute sicherte Tobias Kempter den Gästen den Einzug in die vierte Runde, die am kommenden Mittwoch stattfindet. Beim Spiel BC Huisheim – FSV Reimlingen stand das Endergebnis bereits zur Pause fest. Hannes Maletzke (11.) und Abwehrspieler Andreas Sing (39.) erzielten die FSV-Tore, Andreas Hirschbeck traf in der 44. Minute zum 1:2.

Der TSV Wemding setzt sich in Niederhofen klar durch

Der TSV Wemding kam beim SV Niederhofen-Ehingen zu einem klaren 4:0-Sieg. Die Wallfahrtsstädter führten nach 13 Minuten bereits 3:0 durch die Tore von Sandro Morena (1.), Florian Veit (13.) und einem Eigentor von Markus Käser (11.). Selbst in Unterzahl – Suhrob Permatov sah in der 47. Minute die Ampelkarte – erhöhten die Gäste durch Manuel Fensterer (50.) auf 4:0. Markus Käser kassiert in der Schlussminute von Schiedsrichter Philipp Hahn noch die rote Karte. Außerdem spielten: FC Marxheim/Gansheim – SV Eggelstetten 4:6 (2:2) nach Elfmeterschießen.

