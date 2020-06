00:03 Uhr

Totopokal beginnt im September

Der FSV Reimlingen (im Bild Daniel Böhm) steht im Endspiel des Totopokalwettbewerbs auf Kreisebene. Das ursprünglich am 1. Mai angesetzte Spiel gegen den VfR Jettingen findet voraussichtlich im Oktober statt.

Wettbewerb läuft mit reformierten Regularien ab

Mit Ligapokal-Wettbewerben soll der Restspielplan der Spielzeit 2019/21, die ja bis in den Mai des kommenden Jahres verlängert worden ist, gestaltet werden. Zusätzlich zum Ligaspielbetrieb wird es bereits ab Anfang September den altbewährten Bayerischen Totopokal geben, allerdings in reformierter Form. Die Drittligisten steigen in Runde drei ein. Nur vier Regionalligisten – womöglich die Viertelfinal-Verlierer aus dem Regionalliga-Ligapokal – mischen mit, ab dem Viertelfinale.

So sieht der Plan für die Pokal-Qualifikation aus: Die Bayernligisten (ohne die beiden zweiten Mannschaften Jahn II und 1860 II) bestreiten zwei Qualifikations-Runden für den Totopokal 2020/21 (Austragung geplant: 1. September und 5. September). Die elf Zweitrundensieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des Totopokals 2020/21. In den fünf Landesligen werden ebenfalls insgesamt elf Qualifikationsplätze für die Hauptrunde ausgespielt.

Und so soll der Bayerische Totopokal 2020/21 aussehen: erste Hauptrunde mit den elf Bayernligisten und elf Landesligisten aus der Pokal-Qualifikation, sowie den 22 Totopokal-Kreissiegern (Austragung geplant: im Oktober). Im Kreis Donau steht noch das Endspiel zwischen dem FSV Reimlingen und dem VfR Jettingen an, das ursprünglich am 1. Mai hätte stattfinden sollen.

Die zweite Hauptrunde mit den 22 Erstrunden-Siegern ist im November geplant, die dritte Hauptrunde (Zwischenrunde) mit den elf Zweitrunden-Siegern sowie den fünf bayerischen Drittligisten im März 2021. (jais)

