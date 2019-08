vor 36 Min.

Trainer-Rücktritt in Möttingen

Johann Kleebauer: „Die Chemie zwischen mir und der Mannschaft hat nie richtig gestimmt“. Auch der Abteilungsleiter macht nicht weiter.

Doppelter Paukenschlag beim Fußball-Kreisligisten TSV Möttingen: Vor dem Spiel des dritten Spieltags, das mit 5:1 gegen den TSV Hainsfarth gewonnen wurde, erklärten Trainer Johann Kleebauer (48) und Abteilungsleiter Dieter Frisch (54) ihren Rücktritt.

„Mein Rücktritt hat nichts mit den beiden Auftaktniederlagen zu tun, denn gegen Marktoffingen hätten wir aufgrund der Mehrzahl an Chancen gewinnen müssen und in Oettingen wäre ein Remis verdient gewesen. Die Leistungsexplosion im Spiel gegen Hainsfarth hat aber auch nichts mit dem Rücktritt zu tun; wir haben schon in den Spielen zuvor gut gespielt, aber nicht gepunktet. Eigentlich müssten wir bereits sieben Punkte haben“, so Kleebauer, der die dritte Saison als Trainer beim TSV Möttingen im Amt war. In der ersten Saison erreichte er Platz drei, im zweiten Jahr war es der fünfte Platz. Zu den Gründen seines Rücktritts erklärte Kleebauer, der seit 22 Jahren im Trainergeschäft tätig ist und noch nie vorzeitig ging beziehungsweise gegangen wurde: „Zwischen mir und der Mannschaft hat die Chemie nie richtig zu 100 Prozent gestimmt. Dabei hat sie die Qualität, in der Kreisliga oben mitzuspielen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, deshalb habe ich die Reißleine gezogen“.

Abteilungsleiter vermisst bei einigen Spielern die Selbstkritik

Abteilungsleiter Dieter Frisch, der seit sechs Jahren diese Position im Verein hat und der Johann Kleebauer vor zweieinviertel Jahren verpflichtete, monierte den Umgang einiger Spieler mit ihm und dem Trainer: „Wir haben einige charakterlich schwierige Typen, für die Selbstkritik ein Fremdwort ist.“ Dabei habe Kleebauer viel Zeit investiert, sei sogar oft eine Stunde vor dem Training da gewesen. „Einige Spieler waren mit den Trainingsinhalten und der taktischen Ausrichtung nicht zufrieden, dennoch kann ich den Umgang dieser Spieler mit dem Trainer nicht nachvollziehen. Sie sollten sich Gedanken machen, dass es nicht immer am Trainer liegt“, so Frisch, der konsequenterweise ebenfalls zurücktrat. Sein Co-Abteilungsleiter ist Oliver Heider.

