15.12.2018

Trainer-Team gut aufgestellt Lokalsport

JFG Harburg zieht Bilanz über das vergangene Jahr

Im Sportheim des BC Huisheim fand die ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der 2012 gegründeten Juniorenfördergemeinschaft (JFG) Region Harburg statt. Dabei gab es wie in der großen Politik eine Art „Kabinettsumbildung“ und mit Carmen Huppmann, Roland Fritz, Manuel Schreitmüller, Michael Kupke und Jürgen Staufer fünf neue Vorstandsmitglieder.

Nach der Begrüßung der Anwesenden und Ehrengäste durch den 1. Vorsitzenden Andreas Kerlies ließ er in seinem Bericht das folgende Jahr Revue passieren. Besonders hob Andreas Kerlies hervor, dass nach der Durchführung der dezentralen Ausbildung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zum „Trainer C-Lizenz Breitenfußball im Kinder- und Juniorenbereich“ im Jahr 2017 mit Jakob Ganzenmüller, Manuel Schreitmüller und Manfred Schick, drei ausgebildete Juniorentrainer für die B-, C- und D-Junioren gewonnen werden konnten. Die JFG Region Harburg legt auch einen besonderen Wert darauf, dass sämtliche Juniorenspieler aus den sieben Stammvereinen in den jeweiligen Jugendmannschaften spielen können.

Der Sportliche Leiter der A- und B-Junioren, Walter Strauß, konnte auf eine erfolgreiche Entwicklung verweisen. Dank Coach Thomas Schäfer haben sich die A-Junioren von einem Abstiegskandidaten zu einem Spitzenclub in der Kreisliga Donau entwickelt. Auch die B-Junioren haben sich in einstelligen Tabellenregionen eingenistet. Zudem wurden A- und B-Junioren jeweils Hallenkreismeister 2018. Die A-Junioren wurden zudem nordschwäbischer Hallenmeister und sechster bei der schwäbischen Hallenmeisterschaft.

Das sportliche Sorgenkind sind die jüngeren Jahrgänge. Der scheidende sportliche Leiter der C-/ D-Junioren, Martin Mühleidner, berichtete vom Abstieg der D-Junioren aus der Kreisliga. Auch die C1-Junioren mussten nach nur einer Saison die Bezirksoberliga verlassen, und rangieren zurzeit auf dem dritten Platz der Kreisliga Donau. Die jeweils zweiten Mannschaften der D2- und C2-Junioren sorgten im Sommer für zahlreiche JFG-Sitzungen. Aufgrund von nur drei Mannschaftsmeldungen für eine D6-Gruppe konnte sich hier keine Spielgruppe finden. Nachdem einige Spieler kurzfristig nicht mehr zur Verfügung standen und die im Sommer bei der BFV-Jugendspielgruppentagung diskutierte „Flex-Mannschaft“ bisher noch nicht umgesetzt wurde, spielen die C2-Junioren außer Konkurrenz.

Kassier Klaus Färber berichtete von gestiegenen Ausgaben für den Spielbetrieb durch erhöhte Verbandsabgaben an den BFV. Dank der Unterstützung durch Sponsoren und der Durchführung der JFG-Saisoneröffnungsfeier konnte dies ausgeglichen werden. Die beiden Kassenprüfer Norbert Schabert und Claus Schreitmüller bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Unter dem Wahlausschuss von Dieter Lanzer und Reinhold Jung wurde die neue Vorstandschaft einstimmig gewählt (siehe Infokasten).

JFG-Vorsitzender Andreas Kerlies verwies auf die für Anfang 2019 geplante Durchführung eines Wintergrillens, im August das dreitägige Löwen-Trainingscamp inklusive einer Trainerfortbildung der Löwen-Fußballschule des TSV 1860 München sowie am 2. Spieltag der Saison 2019/2020 ist die JFG-Saisoneröffnungsfeier auf dem Sportgelände des SV Großsorheim geplant.

Unter „Verschiedenes“ wurde die Hallentrainingssituation bei den A-Junioren diskutiert. Das wöchentliche Hallentraining der A-Junioren freitags in der Wörnitzhalle kann nur äußerst selten durchgeführt werden. Aufgrund diverser Aufbaumaßnahmen für Veranstaltungen am folgenden Samstag fällt das Training häufig aus, obwohl im Dezember die Vorrunde und die Endrunde der Hallen-Kreismeisterschaft stattfinden. In der kommenden Hallensaison 2019/2010 sollen diese Hallenturniere noch früher stattfinden. Dazu muss mit der Stadt Harburg die Terminsituation abgestimmt werden. Andreas Kerlies hofft auch weiterhin auf die Unterstützung durch die Stammvereine, der Stadt Harburg und der Gemeinde Huisheim. (stu)

