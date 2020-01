18.01.2020

Trainer erörtern Talentförderung

Erfahrungsaustausch in Oberhaching

Geballte Fachkompetenz auf Einladung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zu Gast in Oberhaching: 215 Lizenztrainer der 64 bayerischen DFB-Stützpunkte und die vier hauptamtlichen bayerischen Stützpunkt-Koordinatoren tauschten sich an der Sportschule Oberhaching bei einem dreitägigen Trainer-Symposium intensiv über Lehrmethoden und aktuelle Entwicklungen in der Talentförderung aus. Im Fokus stand dabei das Thema „Individualisierung“.

Am Ende zeigten sich auch DFB-Chefscout Urs Siegenthaler, Ex-Löwen-Trainer Daniel Bierofka und Holger Seitz vom FC Bayern München beeindruckt. Das Trio bot in einem Talk mit BFV-Präsident Rainer Koch einen Einblick in ihre Vorstellung einer zeitgemäßen Talentförderung. „Unsere Stützpunkttrainer leisten exzellente Arbeit und garantieren an den 64 DFB-Stützpunkten eine Talentförderung auf Top-Niveau. Allein seit der Saison 2008/09 haben mehr als 1200 Spielerinnen und Spieler den Sprung von einem der Stützpunkte zu einem Profiklub geschafft. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen“, erklärte BFV-Vizepräsident Reinhold Baier. Neben regelmäßiger individueller Fortbildung sei im Trainerbereich der persönliche Erfahrungsaustausch extrem wichtig, so Baier.

Die zentrale Frage des Symposiums lautete: Wie lässt sich das Stützpunkttraining so gestalten, dass jedes Talent auch individuell für sich davon profitiert? Wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, demonstrierten BFV-Cheftrainer Engin Yanova, die Verbandstrainer Daniel Jungwirth und Hartmut Herold sowie Damir Dugandzic (Sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms) in einer Praxis-Einheit auf dem Kunstrasenplatz der Sportschule. Vom Nachwuchsleistungszentrum Nördlingen waren Markus Klaus, Michael Klaus, Fabian Schmidt, Andreas Schröter, Fritz Strauß und Isa Topac bei dem Trainer-Symposium vertreten. (jais)

