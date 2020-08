00:02 Uhr

Trainieren wie die Profis

Nächste Woche steigt in Laub drei Tage lang das 1. FCN-Sommercamp

Für 60 angemeldete Nachwuchskicker von 6 bis 14 Jahren aus der Umgebung, die vom Fußball nie genug bekommen, findet beim Lauber SV ein tolles Ferienprogramm statt. Wie bereits 2019 wird das 1. FCN-Fußball-Camp ein unvergessliches Fußball-Abenteuer, bei dem Spaß und Action garantiert sind. Vom 25. bis 27. August wird gemeinsam mit ausgebildeten Nachwuchstrainern beim Camp des Lauber SV in direkter Nähe trainiert. Die Spieler können sich auf das nächste Level bringen und gleichzeitig neue Freunde finden.

Eine sportliche und charakterliche Weiterentwicklung sowie die Verbesserung der technischen und motorischen Fähigkeiten der Kinder stehen im Vordergrund des Trainingsprogramms. Zudem werden die Tricks der Fußballstars aufgezeigt. Bei professionellen Bedingungen auf dem Sportgelände des Lauber SV kann man sich wie ein Profi fühlen. In den Trainingspausen werden warme Mahlzeiten sowie Getränke und Snacks mit Energie bereitgestellt. Alle Teilnehmer werden mit der Trainings-Ausstattung des 1. FC Nürnberg eingekleidet, und man kann in zahlreichen Wettbewerben beweisen, was jeder drauf hat. Außerdem gibt es die Chance auf tolle Preise, wie einen Besuch zum Heimspiel im Stadion des FCN.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde vom 1. FCN ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. Außerdem wird ein Hygienebeauftragter vor Ort sein, der die Einhaltung der Maßnahmen überwacht und für Fragen zur Verfügung steht. (pm)

Um noch die letzte Möglichkeit einer Teilnahme zu wahren, können sich interessierte Buben und Mädchen auf der Anmeldeseite fcn.fussballschule.de auf eine Warteliste setzen lassen.

