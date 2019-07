vor 7 Min.

Trainiert ein Rieser künftige Olympioniken?

Der Alerheimer Sportwissenschaftler Fabian Tobias arbeitet mittlerweile als Bundesstützpunkt-Trainer in Hamburg. Dort ist er auch bei der Weltmeisterschaft im Einsatz.

Von Robert Milde

Welche Namen einem beim Thema Beach-Volleyball einfallen? Klar, in erster Linie Laura Ludwig, Kira Walkenhorst, Julius Brink und Jonas Reckermann, alle vier Olympiasieger 2016 bzw. 2012. Schon einmal von Yannick Harms und Philipp Arne Bergmann gehört? Die wollen auch zu Olympia, 2020 in Tokio oder spätestens 2024 in Paris. Einer ihrer Trainer ist Fabian Tobias und der ist auch im Ries kein Unbekannter.

Tobias, in Alerheim aufgewachsen und früher aktiver Volleyballer beim TSV Nördlingen (unter anderem Mitwirkender beim 84-Stunden-Weltrekordspiel im Jahr 2011), schlug früh die Trainerkarriere ein. Noch beim TSV Nördlingen erwarb er den B-Trainer-Schein und hat anschließend an der Deutschen Sporthochschule in Köln Trainingswissenschaften studiert. Er besitzt mittlerweile sowohl im Hallen- als auch Beach-Volleyball die A-Trainer-Lizenz. Erste Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte er als Co-Trainer in der 2. Volleyball-Bundesliga beim Volleyballteam DSHS SnowTrex Köln von 2012 bis 2014. Es folgte der Schritt zum leitenden Landestrainer Beach-Volleyball im Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verband in Kiel, wo er bis Ende des Jahres 2017 tätig war. Seit Januar 2018 arbeitete er bereits als Bundesstützpunkt-Trainer Beach-Volleyball am Olympiastützpunkt in Stuttgart, bevor der Wechsel nach Hamburg erfolgte, wo der Deutsche Volleyball-Verband seine Beach-Volleyball-Nationalteams konzentrieren möchte. Fabian Tobias betreut dort zusammen mit Chefcoach Bernd Schlesinger das Duo Harms/Bergmann und zwei weibliche Nachwuchsteams.

Bergmann (28) und Harms (25) schlossen die Saison 2018 auf Platz eins der deutschen Rangliste ab. Die beiden jeweils 1,98 Meter großen Modellathleten werden neben den ebenfalls in Hamburg stationierten Duos Julius Thole/Clemens Wickler und Nils Ehlers/Lars Flüggen als deutsches Nationalteam für diese Saison geführt.

Bei den aktuellen Beach-Volleyball-Weltmeisterschaften in der Hansestadt standen gestern drei deutsche Männer-Duos in der K.o.-Runde der letzten 32. Auf Bergmann/Harms und damit auch ihren erst 27-jährigen Trainer Fabian Tobias wartete allerdings eine wahre Herkulesaufgabe, denn Gegner waren am Nachmittag die norwegischen Weltranglisten-Ersten und Top-Favoriten Anders Mol/Christian Sorum. Tobias hatte gerade mit seinen Schützlingen eine 90-minütige Videovorbereitung absolviert, als wir ihn in Hamburg am Telefon erwischten. „Das wird ganz schwer“, prophezeite Tobias und sollte Recht behalten: Das norwegische Überteam gewann glatt 21:13, 21:13.

