Training mit der Großmeisterin

Teilnehmer aus ganz Deutschland beim Kurs mit Li Juan Yang in Pflaumloch. Eine Fortsetzung ist geplant

Zahlreiche Tai-Chi-Begeisterte reisten nach Pflaumloch, um von Meisterin Li Juan Yang, 6. Generation der Yang-Familie, ihre Kenntnisse prüfen zu lassen und mit ihr die Techniken zu vertiefen und zu verfeinern. Insgesamt waren es zwei Wochenenden mit einer Pause von vier Wochen.

Am ersten Wochenende wurden Techniken und Abläufe vertieft. So konnte man in der Pause von vier Wochen selbst an sich arbeiten und üben. Am zweiten Wochenende wurden die Techniken gemeinsam mit Li Juan intensiv verfeinert. Es waren zwei harte und anstrengende Wochenenden, sodass einige den Samstagabend lieber dazu nutzen, um sich zu erholen, anstatt die späten Stunden gemeinsam mit den anderen Teilnehmern im Vereinshaus des Judo-Sport-Teams ausklingen zu lassen. Trotz Schweiß und Anstrengung stand der Spaß jedoch immer im Vordergrund.

Dank der Unterstützung von Houran Bi und Yu Qiang stand der Kommunikation mit der Meisterin nichts im Wege und man konnte sich hervorragend verständigen. Li Juan ist jedoch bereits am Deutsch-lernen und versteht auch schon recht gut, jedoch wollen ihr die eigenen Worte noch nicht so recht gelingen.

Dieser hohe Besuch war ein echter Höhepunkt für den JST Riesbürg und keiner wollte dies verpassen. Die zahlreichen Teilnehmer kamen von überall her, vom Bodensee bis hin zu einem Teilnehmer aus Düsseldorf. Kein Weg war zu weit, um unter Meisterin Li Juan Yang die eigenen Kenntnisse zu erweitern und zu verfeinern. Selbst unerfahrene bzw. Teilnehmer, die noch nie zuvor Tai-Chi ausgeübt haben, kamen gut mit, waren begeistert und sind zu einem Fan der Bewegungslehre der traditionellen chinesischen Medizin geworden. Jeder Teilnehmer hat zum Seminarabschluss eine Urkunde von Meistern Li Juan Yang und Günther Öttwös überreicht bekommen.

Dieses Seminar wird offiziell als Fort- und Weiterbildungsmaßnahme anerkannt. Als Dankeschön hatte Öttwös ein Vereins-T-Shirt mit Namensbestickung für Li Juan anfertigen lassen. Sie hätte nichts sagen müssen, man sah ihr an, wie sehr sie sich darüber gefreut hat. Als sie nach dem letzten Seminar wieder zum Bahnhof gefahren wurde, fiel der Abschied schwer und es floss die eine oder andere Träne, da nicht nur die Teilnehmer eine schöne Zeit hatten, sondern ihr es auch richtig gut in Pflaumloch gefallen hat.

Die Brücke zur Familie Yang ist entstanden und wird gepflegt. Damit kann man sich schon auf nächstes Jahr freuen, wenn es wieder heißt: Großmeister oder Großmeisterin 5. oder 6. Generation Yang in Pflaumloch. (cöt)

