vor 60 Min.

Trainingsfleiß wird belohnt

Gleich zwei Teams des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen sind auf schwäbischer Ebene nicht zu schlagen. Am 17. März geht es für die Mädchen und Buben zum Landesfinale nach Schweinfurt

Von Sabrina Leidel

Beim diesjährigen Bezirksfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen war das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen mit zwei Mannschaften erfolgreich vertreten. Beide Teams qualifizierten sich mit dem Sieg in den Wettkampfklassen III/1 und IV/1 für das Landesfinale am 17. März in Schweinfurt.

Für die Jungenmannschaft in der Wettkampfklasse III/1 ging es nach Durach im Allgäu. Motiviert und unterstützt vom Zehntklässler Noah Lang starteten die Unterstufenschüler Jonas Engelbrecht, Lorenz Grimmbacher, Georg Kirner, Jonathan Kugler und Dennis Moser mit sauberen P6-Übungen am Boden. Sprungkräftig zeigten die Buben am nächsten Gerät, dem Sprungtisch, souveräne Überschläge und überzeugten auch am Barren und am Reck mit Körperbeherrschung. Schließlich zahlten sich das zusätzliche Training und der Teamgeist der jüngsten Turner aus. Die Mannschaft siegte mit 233,50 Punkten vor der Anton-Rauch-Realschule Wertingen (229,60).

Bereits zum dritten Mal traten die jüngeren Mädchen des THG in der Wettkampfklasse IV/1 in Günzburg gegen 17 weitere Mannschaften an. Darauf hatten sich Franziska Engert, Katharina Gazenbiller, Katharina Huss, Hanna Strauß und Alexa Strehle fleißig und ehrgeizig vorbereitet. Im Wettkampf absolvierten sie sowohl die Synchronübungen als auch den Staffellauf mit Bestnoten. Auch die Gerätebahnen sowie die beiden anderen Sonderprüfungen, Stangenklettern und Standweitsprung, meisterten die Mädchen mit Bravour. Am Ende wurden das unermüdliche Training, die Nervenstärke während des Wettkampfs sowie der Zusammenhalt des Teams mit einem souveränen ersten Platz belohnt. Das Ziel war erreicht und die Turnerinnen des THG schafften mit der Ranglistensumme von nur sechs Punkten das beste Ergebnis, seit es den Wettkampf IV/1 in Schwaben gibt. Sie ließen das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn, mit dem sie im vergangenen Jahr noch punktgleich waren, diesmal weit hinter sich. Damit wurden auch die neuen Wettkampfanzüge, die nur durch großzügige Spenden des Elternbeirates, des Freundeskreises sowie der Firmen PAS Hammerl und Abel & Ruf angeschafft werden konnten, gebührend eingeweiht.

Alle startenden Mädchen und Buben verdienen ebenso wie die Ersatzturnerin Malou Linder Anerkennung für die vielen zusätzlichen Trainingsstunden im Leistungszentrum der KTV Ries sowie für ihren Einsatz für ihre Schule. Ein besonderer Dank gebührt der KTV Ries. Die Trainerinnen und Trainer Sigrid Eichmeier, Carola Wegert, Diana Nowatschek, Wolfgang Eichmeier, Roland Grimm und Jürgen Wundel unterstützen die Sportlerinnen und Sportler stets mit großem Engagement.

