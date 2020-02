vor 45 Min.

Trauer um Rieser Fußball-Funktionär: Xaver Taglieber gestorben

Plus Der Schwörsheimer Xaver Taglieber ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Über Jahrzehnte übte er verschiedenste Funktionen für den Fußballbetrieb im Kreis Donau-Ries, im Bayerischen Landessportverband und in seiner Heimatgemeinde aus.

Von Klaus Jais

Elvis Presley war gerade mal zehn Tage alt, da erblickte er in Schwörsheim das Licht der Welt. Die Rede ist von Xaver Taglieber , der am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren starb. Der Schwörsheimer war schon seit seiner Jugend mit dem Sport, insbesondere mit dem Fußball, verbunden. Nachdem er seine aktive Laufbahn beim SV Schwörsheim beendet hatte – er bestritt immerhin 419 Spiele in der ersten Mannschaft – stand er dem Verein jahrelang in führenden Positionen zur Verfügung. Doch wer kann schon von sich behaupten, mit 16 Jahren Spartenleiter gewesen zu sein? Er konnte es!

Von 1952 bis 1978 war er Schriftführer und Abteilungsleiter in Personalunion und von 1978 bis 1988 war er 1. Vorstand des SV Schwörsheim (damals noch ohne den Zusatz Munningen ), der ihn aufgrund seiner Verdienste für den Verein den Titel des Ehrenvorstands verlieh. Sein Heimatverein ehrte ihn zudem 1988 mit der Verdienstnadel in Silber mit Gold. Der BFV verlieh ihm den Titel Ehren-Spielgruppenleiter. Xaver Taglieber war 20 Jahre Spielgruppenleiter Nord Er war Spielgruppenleiter Nord für den Landkreis Donau-Ries von 1982 bis 2002, also zu Zeiten als es den heutigen Fußballkreis Donau noch gar nicht gab. Seine Aufgabe bestand auch darin 70 Vereine unter einen Hut zu bekommen. Ein Unterfangen, das oft nur mit entsprechender Kooperationsbereitschaft der Vereine möglich war. Die von ihm geleiteten Spielgruppentagungen belegten freilich, dass er stets gut vorbereitet seine Aufgaben wahrnahm, wobei der Humor bei ihm nie zu kurz kam. Er sah sich indes nie als gnadenloser Verfechter seiner eigenen Pläne, sondern er wollte mehr ein Sportkamerad sein, der stets ein offenes Ohr für die Belange seiner Vereine hatte. Neben seinem arbeitsintensiven Job als Spielgruppenleiter war „Xari“ seit 1972 stellvertretender Kreisvorsitzender im Bayerischen Landessportverband (BLSV). Vom BLSV wurde er mit der Ehrennadel in Silber (1982), in Silber mit Gold (1987) und in Gold (1993) ausgezeichnet. Der Rieser Fußball-Funktionär erhielt zahlreiche Auszeichnungen Im Juni 1998 erhielt er in der Residenz in München aus der Hand des damaligen Staatsministers Hans Zehetmair für seine Verdienste um den Sport in Bayern die Ehrennadel und die Ehrenmedaille verliehen. Zum Abschied seiner Funktionärstätigkeit im Mai 2002 beim Bezirkstag in Neusäß erhielt er noch die DFB-Verdienstnadel und die Goldene Ehrennadel des BFV für 20-jährige Verbandstätigkeit überreicht. In seiner Heimatgemeinde Schwörsheim wirkte er von 1978 bis 1984 als Gemeinderat, zudem war er Ehrenmitglied des örtlichen Männergesangsvereins.

