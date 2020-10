vor 19 Min.

Trotz Niederlage Lob vom Trainer

TSV-U15 unterliegt dem Spitzenreiter. Warum die Bundestrainerin da war

Ihre zweite Niederlage in Folge kassierte die klassenhöchste Jugendfußballmannschaft Nordschwabens: Die U15 des TSV Nördlingen unterlag in einem Flutlichtspiel der Bayernliga Nordwest dem verlustpunktfreien Tabellenführer ASV Neumarkt mit 1:2 (1:0). Unter den Zuschauern war auch U16-Nationaltrainerin Fritzy Kromp, die die TSV-Spielerin Antonia Dehm beobachtete.

Die Gastgeber fanden mit durchdachtem Spielaufbau gut ins Spiel, setzten die Gäste früh unter Druck und zwangen sie zu Fehlern. Die Folge war das Führungstor nach zehn Minuten: Max Forisch spielte auf Theo Peter, der Tom Müller bediente. Dieser scheiterte im ersten Versuch am Torwart, doch der zweite Versuch war erfolgreich. Dann segelte eine weite Freistoßflanke von Benedikt Seefried ebenso durch den kompletten Strafraum (16.), wie bei einem weiten Ball von Max Forisch (23.). Gelegenheiten der Gäste waren durchaus vorhanden: So konnte Martin Winter gerade noch zur Ecke abwehren (16.) und Torwart Rafael Ulrich war durch schnelles Herauslaufen einen Tick schneller als der ASV-Angreifer. Die Einheimischen versäumten es, mit einem deutlicheren Vorsprung in die Kabine zu gehen. Nach einer gelungenen Stafette über Müller und Seefried scheiterte Peter am Torwart und den Nachschuss setzte er vorbei.

In der zweiten Halbzeit waren noch keine 60 Sekunden gespielt, als den Oberpfälzern der Ausgleich gelang. Dieser wurde durch ein tolles Solo auf der rechten Außenbahn vorbereitet und letztlich von Jan Knisch verwertet. Vier Minuten später kam Jonathan Hänlein frei zum Kopfball, doch der Gästekeeper verhinderte mit Reflex einen erneuten Rückstand. Dann forderten die heimischen Zuschauer einen Elfmeter, als Hänlein zu Boden ging, doch der günstig stehende Schiedsrichter ließ weiterspielen (42.). In der 52. Minute versäumte Stefan Rokvic völlig frei aus sechs Metern noch das 1:2, doch drei Minuten später traf Tim Segerer aus 18 Metern den Ball optimal, sodass er über Torwart Rafael Ulrich einschlug. Dem TSV-Keeper hätte man in dieser Szene einige Zentimeter mehr an Größe gewünscht. Der TSV ließ nicht locker und nach einer Stunde zeigte der Referee doch noch auf den Punkt, als Theo Peter im Strafraum zu Fall kam, doch Müller setzte den Strafstoß an die Latte. Müller hatte in der Schlussphase erneut die Chance zum 2:2, doch mit einer Volleyabnahme aus vier Metern scheiterte er am Torwart. In der Nachspielzeit war freilich auch das 1:3 möglich, doch Torwart Ulrich parierte zur Ecke und ein TSV-Spieler rettete noch auf der Linie.

TSV-Trainer Fabian Schmidt erklärte zum Spiel: „Der Gegner war heute spielbestimmend. Wir waren torgefährlicher und konnten zahlreiche Möglichkeiten nicht nutzen. Es beeindruckt mich jedoch, wie zielorientiert das Team in diesem Altersbereich arbeitet. Woche für Woche rufen die Spieler eine konstante Leistung ab, was Einstellung, Leidenschaft und Umsetzung der Trainingsinhalte betrifft.“ (jais)

TSV Nördlingen U15 Rafael Ulrich; Antonia Dehm, Martin Winter, Benedikt Seefried (ab 63. Sajad Amiri), Jonathan Hänlein, Tom Müller, Linus Volk, Mark Belik, Max Forisch, Benjamin Herdeg, Theo Peter (ab 63. Aleksander Damyanov).

