29.10.2019

Turbulentes Schlussviertel ohne Trainer

Regionalliga-Frauen des TSV bezwingen Gäste aus Marktheidenfeld

Die Regionalliga-Frauen des TSV wollten ihre Chance nutzen und den ersten Sieg überhaupt gegen den TV Marktheidenfeld einfahren. Dafür stand der komplette Kader zur Verfügung. Unterstützt von zahlreichen Zuschauern, gingen die Schwaben diese Mission an und waren höchst motiviert, den nächsten Heimsieg zu erringen.

Die Nördlingerinnen waren von Beginn an hellwach und konzentriert. Sie eröffneten die Partie mit elf schnellen Punkten, ehe von den Gästen überhaupt eine Regung kam. Louisa Mussgnug und Pauline Steinmeyer trafen aus allen Positionen und waren für Marktheidenfeld nicht zu halten. So überrannten sie ihre Gegner mit einem 20:8 in den ersten zehn Minuten. Im zweiten Viertel kam Marktheidenfeld besser zum Zug. Während die Rieserinnen fünf Minuten vor der Halbzeit einbrachen und sich oftmals nur noch mit Fouls zu helfen wussten, punkteten die Gäste vor allem von der Freiwurflinie. Bis zur Halbzeit war der schöne Vorsprung auf 34:29 zusammengeschmolzen.

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Szenario vom Beginn der Partie. Die Gastgeberinnen legten, angeführt von Mona Berlitz, einen 12:0-Lauf hin und setzten sich wieder ab. Auch die Verteidigung stand in dieser Phase deutlich besser. Vor allem Mona Modrzik leistete ausgezeichnete Arbeit und ließ keine erfolgreichen Abschlüsse der Marktheidenfelder Topscorerin zu. Zwar fingen sich die Gäste wieder, doch Isabella Schenk konnte sich immer wieder Richtung Korb durchsetzen und verteidigte mit zehn Punkten in Folge den Vorsprung.

Im letzten Spielabschnitt schien es zunächst, als würden die Nördlingerinnen nichts mehr anbrennen lassen. Sie bauten ihre Führung auf über 20 Zähler aus und der Sieg schien nicht mehr in Gefahr. Und doch kam alles anders und es wurde noch einmal spannend. Verständigungsschwierigkeiten sorgten dafür, dass Trainer Tony Imreh die Halle verlassen musste. Zwar war Imre Szittya, der das Spiel im Publikum verfolgt hatte, sofort zur Stelle, jedoch erlaubten es ihm die Offiziellen nicht, auf der Bank der Heimmannschaft Platz zu nehmen. So waren die Nördlinger Mädels auf sich allein gestellt. Die Gäste versuchten natürlich sofort, die missliche Lage ihrer Gegner auszunutzen und kamen Punkt für Punkt heran. Es hieß also noch einmal zittern in der Halle, denn offensiv gelang den Rieserinnen nun kaum noch etwas. Am Ende stellte sich der Rückstand allerdings als zu groß heraus und bei einem Spielstand von 70:62 waren die 40 Minuten abgelaufen. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (12/1 Dreier), Steinmeyer (13/3), Rappenegger (5/1), Mussgnug (9/2), Link, Berlitz (17), Keller (6/2), Modrzik, Wittig (2), Gerstmeyr (2), Michel (2), K. Schenk (2)

