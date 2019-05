15.05.2019

U18-Juniorinnen gelingt ein Traumstart

Makelloser Auswärtssieg der Nördlinger Mädchen in Bad Wörishofen

Einen Traumstart in die neue Saison erwischten die Juniorinnen 18 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen in Bad Wörishofen. Mit einem klaren 6:0-Erfolg zeigte das Jugend-Aushängeschild des Vereins, das in der Bezirksliga spielt, dass es trotz des jungen Alters schon viel Routine gesammelt hat.

TC Nördlingen Milena Kleibl 6:0/6:0, Laura Höfig 6:1/6:4, Charlotte Schaich 6:3/6:1 und Annika Schaich 6:0/6:0. Doppel: Kleibl/A. Schaich 6:4/6:2, Höfig/C. Schaich 6:0/6:2.

Auch die Knaben U14 I starteten mit einem 4:2-Heimsieg über Neuburg in der Bezirksklasse 2. Nach einem 3:1 in den Einzeln (Moritz Geipel 6:1/6:0, David Thum 6:0/6:0, Simon Schulz 2:6/4:6 und Noah Kleebauer 6:1/6:2) endeten die Doppel ausgeglichen. Ein weiteres Aushängeschild Nördlingens sind die Mädchen U14, die den namhaften TC Friedberg mit 6:0 nach Hause schickten. Es war zwar „nur“ die zweite Mannschaft aus Friedberg, aber trotzdem lässt der klare Anfangserfolg in der Bezirksklasse 1 aufhorchen. Im Einsatz waren Sarah Tudor, Pia Ziegelmeier, Franziska Engert und Sophia Kleebauer.

Einen Punkt entführten die Knaben U14 II aus Oettingen. In einem sehr ausgeglichenen Match kam es erst nach fünf Stunden zum letzten Ballwechsel, der das Endergebnis von 3:3 besiegelte. Für Nördlingen spielten: Luis Vogelsang 1:6/0:6, Luis Hönig 6:3,3:6,10:5, Vincent Helwig 6:3/6:1 und Paulus Dietrich 3:6/2:6. Hönig/Helwig gewannen das Doppel 2.

Einen 4:2-Auswärtserfolg erreichten die Bambini U12 I beim TC Donauwörth. Während Lorenz Grimmbacher, Manuel Erhard und Jakob Meyr ihre drei Einzel für sich entscheiden konnten, musste Hannes Eber sein Match abgeben. Den vierten Punkt steuerte das Doppel Grimmbacher/Erhard bei.

Im Auftaktmatch der Bambini U12 II musste das Nördlinger Team gegen TeG Neuburg Donau Lehrgeld bezahlen. Nia Krancheva, Maia Milosavlevici (2:1-Erfolg), Charlotte Lüftl und Eliana Kapfer unterlagen am Ende mit 1:5. (hra)

