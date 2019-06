vor 21 Min.

U18 beendet Saison auf Platz sechs

Die Rieser gewinnen zum Saisonabschluss in Ottobeuren

Das Spiel der Fußball-U18-Junioren des TSV Nördlingen beim Tabellenfünften in Ottobeuren ist von beiden Mannschaften ein mäßiges Spiel gewesen. Viele hohe Bälle und kaum Ballstaffetten bestimmten das Spiel. Trotzdem gewannen die Fußballer des TSV Nördlingen das Spiel mit 2:0 und beenden nun punktgleich mit dem TSV Ottobeuren die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Heimmannschaft aus Otto-beuren bestimmte die Anfangsminuten. Nach fünf Minuten konnte Innenverteidiger Benedikt Günther gegen den einschussbereiten Stefan Dietrich klären und kurze Zeit später zielte Dietrich knapp am Tor vorbei. Nach 23 Minuten dann das überraschende 1:0 für die Rieser durch eine Einzelleistung: Fabian Lechler vernaschte zwei Gegenspieler und schob überlegt ein.

Der TSV Ottobeuren blieb spielbestimmend, hatte aber keine nennenswerten Torchancen. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte noch einmal der TSV, als sich wieder Lechler mit herrlichem Solo am Flügel durchsetzte, in die Mitte auf Tim Eckstein passte, aber dessen Schuss hervorragend vom Heimtorwart gehalten wurde.

Die zweite Halbzeit begann ebenso wie die erste, kaum Torchancen auf beiden Seiten. Bei heißem Wetter spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab.

Die Unterallgäuer spielten viele weite Bälle, die in der TSV-Viererkette ihre Abnehmer fanden. Doch auch die U18-Junioren aus Nördlingen erspielten sich kaum Torchancen. Erst nach 70 Minuten, als der TSV Ottobeuren das Risiko erhöhte, ergab sich mehr Raum für den TSV. Nach schönem Pass von Dominik Minder auf Elias Leberle war dieser auf und davon in Richtung Tor, scheiterte jedoch am Heimtorwart. In der 80. Minute spielte Marijan Matkovic auf Stürmer Eckstein, der aus 16 Metern knapp am Tor vorbeizog.

Zwei Minuten vor dem Ende hielt der Heimtorwart gegen Eckstein, Lechler hatte wieder vorbereitet. Die Entscheidung dann in der 90. Minute: Nach einem Konter aus der eigenen Hälfte ließ sich Eckstein von zwei Verteidigern nicht vom Ball trennen und traf mit seinem 23. Tor im 20. Spiel zum umjubelten Endstand. (ker/jais)

TSV Nördlingen U18: Dahms; Schupp (45. Matkovic), Jaumann, Günther, Sandmeyer; Imeri, Wille (45. Leberle), Hertle; Lechler, Eckstein, Vandelli (60. Minder).

