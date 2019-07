16:30 Uhr

Überraschungen im Toto-Pokal

Eine Szene aus dem Spiel Lauber SV - SpVgg Deiningen (0:5). LSV-Kapitän Frank Fackler am Ball, bedrängt von Michael Jais. Im Hintergrund die beiden SpVgg-Torschützen Timo Dinkelmeier und Tobias Kempter.

In der ersten Runde gewinnen teilweise die Außenseiter. Bezirksligaufsteiger FC Mertingen verliert gegen den zwei Klassen tiefer spielenden TSV Harburg. Andere Kreisligisten scheiden ebenfalls bei A-Klassisten aus.

Von Klaus Jais

In der ersten Runde des Toto-Pokals blieben Überraschungen nicht gänzlich aus:

Der SC Nähermemmingen-Baldingen gewann gegen die SpVgg Ederheim mit 8:7 (2:2) nach Elfmeterschießen. Patrick Schabert hatte die Gäste bereits nach zehn Minuten in Führung gebracht, vor der Pause gelang Artur Sikorski der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit die Führung für die Heimelf durch Felix Preussner (70.). Vier Minuten vor Spielende rettete Markus Zöllner die Gäste ins Elfmeterschießen, indem diese einen Strafstoß mehr verwandelten.

Das Kreisligaderby zwischen dem FSV Reimlingen und dem FC Maihingen war ein intensives Spiel, in dem Schiedsrichter Tobias Heuberger sechs gelbe Karten benötigte. Dominik Kohnle erzielte nach einer Stunde das Siegtor für den FSV.

Im Nordriesderby zwischen dem SV Niederhofen-Ehingen und dem SV Hausen-Schopflohe behielt die Heimelf mit 5:2 die Oberhand. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Michael Meyr (4.) und Marco Meyer (14.) gelang Marius Schreitmiller das Anschlusstor (17.). Robin Groß stellte den 3:1-Pausenstand her. In der zweiten Hälfte erhöhte zunächst Manuel Kleemann auf 4:1 (61.), doch nur zwei Minuten später verkürzte erneut Schreitmiller. In der 88. Minute gelang Thomas Leister der Treffer zum 5:2.

Mertingen verliert gegen Harburg

Der SV Otting unterlag dem BC Huisheim mit 2:4. Thomas Rupprecht brachte den BCH bereits nach sechs Minuten in Führung, Michael Dürr glich nach 20 Minuten aus. Die erneute Führung gelang Andreas Rebele (34.), diese baute Michael Hirschbeck nach der Pause aus. Janos Steib sorgte in der 73. Minute mit dem 1:4 für die Vorentscheidung. Das 2:4 gelang erneut Dürr.

Der Lauber SV unterlag der SpVgg Deiningen 0:5 (0:2). Tobias Kempter verwandelte bereits nach sieben Minuten einen Freistoß. Robin Welchner traf nach 36 Minuten zum 0:2 und mit einem Doppelschlag von Peter Gerstmeier (59./64.) war die Partie entschieden. Dabei verwandelte er einen Foulelfmeter. Den 0:5-Endstand besorgte Timo Dinkelmeier (81.).

Für den Bezirksligaaufsteiger FC Mertingen endete der Pokal bereits in der ersten Runde. Der TSV Harburg gewann 4:1, wobei Jonas Wiedenmann (10.) und Florian Knöferle (32.) in der ersten Hälfte für die Burgstädter trafen. Oliver Boldi erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (12.). In der zweiten Hälfte trafen noch Matthias Pickel (70.) und Maximilian Vogt (77.).

Der SV Genderkingen gewann gegen die SG Alerheim mit 1:0. Das Tor erzielte Stefan Eberle (26.). Die Rieser waren nach einer gelb-roten Karte gegen Kai Rau in den letzten zehn Minuten in Unterzahl.

Seiner Favoritenrolle wurde der Kreisligist TSV Möttingen beim A-Klassen-Neuling SC Athletik Nördlingen gerecht. In der ersten Hälfte gelang den Gästen nur ein Treffer durch Marcel Rathke (13.). In der zweiten Hälfte sorgten Manuel Oßwald (59.) und zweimal Marius Schmidt (61./82.) für den Sieg.

Mönchsdeggingen und Bäumenheim müssen ins Elfemeterschießen

Der SC Wallerstein warf den Sportclub D.L.P. im Elfmeterschießen aus dem Pokal. Jonas Wüst traf zum 1:0 für den SCW (17.), Pascal Heinze markierte nach der Pause den Ausgleich. Wieder ging der A-Klassist durch Tobias Schormüller in Führung (78.), der späte Ausgleich von Fabian Schäble (86.) sorgte für ein Elfmeterschießen.

Für den FC Nordries war der Pokal schon nach der ersten Runde beendet. Der FC Marxheim/Gansheim gewann durch zwei Tore von Rene Markl (40./68.) und ein Tor von Alexander Schütz (75.) 3:0. FCN-Spieler Ousman Minteh sah noch die Ampelkarte (88.).

Der FSV Utzwingen verlor gegen Absteiger SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 1:4. Die Gäste gingen nach 38 Minuten durch Andreas Brosowski in Führung, für das 1:1 sorgte Fabian Grimmeis per Strafstoß (51.). Ein Doppelschlag der höherklassigen Gäste durch Tobias Lehrl (56.) und Maximilian Schuster (59.) brachte diesen die Führung. Für den Schlusspunkt sorgte Lehrl mit seinem zweiten Tor (84.).

Die SG Munzinger SV/FC Birkhausen gewann gegen den SV Schwörsheim-Munningen mit 3:1. Die Gastgeber führten nach einer halben Stunde durch das Elfmetertor von Tobias Grimmeisen und Jonas Rauwolf bereits 2:0. Das Anschlusstor von Julian Hertle machte die Partie wieder spannend (52.), doch das zweite Tor von Grimmeisen war eine gewisse Vorentscheidung (70.).

Nach 90 Minuten stand es zwischen dem TSV Mönchsdeggingen und dem TSV Bäumenheim 3:3. Dreimal waren die Gäste durch Kevin Bumberger (14.) und Tobias Wagner (36./57.) in Führung gegangen, doch Stefan Wurm glich per Strafstoß zum 1:1 aus, Christian Turzer traf zum 2:2 und Christoph Kirchgassers 3:3 (89.) hieß Elfmeterschießen. Hier trafen die Gäste einmal weniger (Endstand 9:8).

Diese Vereine haben Freilose in der zweiten Runde

Der SV Grosselfingen unterlag der (SG) Großsorheim/Hoppingen 2:4. Die Gäste erzielten in der ersten Halbzeit vier Tore, darunter ein Eigentor von Matthias Rathke. Ins eigene Tor trafen Jakob Ganzenmüller (2) und Lukas Utz. Spannend wurde es, als Patrick Steinmaier auf 2:3 verkürzte (51.), doch erst in der 79. Minute gelang Dominik Schmidt der Treffer zum 2:4. In der Nachspielzeit sah Jan Wagner von der Heimelf noch die Ampelkarte.

Weiteres Ergebnis: SV Kaisheim – Fatih Spor Asbach-Bäumenheim 7:5 (3:3) nach Elfmeterschießen.

In der zweiten Runde haben Freilose: SV Niederhofen-Ehingen, SpVgg Deiningen, TSV Möttingen, SC Wallerstein, FC Marxheim/Gansheim, SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau und der BC Huisheim.

