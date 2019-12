vor 39 Min.

Überraschungssieg beim Tabellenzweiten

Regionalliga-Frauen des TSV setzen sich im Endspurt in Jena durch

Für die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen stand die mit Abstand längste Auswärtsfahrt der Saison an. Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause mussten die Rieser Korbjägerinnen beim USV Jena antreten. Die TSV-lerinnen mussten dabei auf Pauline Steinmeyer und Louisa Mussgnug verzichten.

Bezeichnenderweise eröffnete der USV die Partie mit einem erfolgreichen Dreier – der erste von am Ende neun. Ganz im Gegensatz dazu haderten die Nördlingerinnen an diesem Tag mit ihrem Wurfglück und mussten sich auf die Freiwürfe verlegen. Unglaubliche 44 Mal wurden sie an die Linie geschickt, was ihnen 26 Punkte einbrachte. Nach kurzen Startschwierigkeiten kamen die Rieserinnen gut ins Spiel und konnten eine kleine Führung herausspielen. Ehe der Abstand jedoch zu groß wurde, holte Jena wieder auf. So lautete das Ergebnis nach den ersten zehn Minuten 16:17. Auch im zweiten Viertel legten die Rieserinnen wieder los wie zu Spielbeginn und zogen etliche Fouls auf ihrem Weg zum Korb. Besonders Mona Berlitz war von den Gastgeberinnen nicht zu halten und wurde immer wieder an die Linie geschickt. Das Spiel wogte hin und her und war beim 35:32-Halbzeitstand noch weit von einer Entscheidung entfernt.

Auch nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Begegnung ausgeglichen und keine Mannschaft ließ sich abschütteln. Die Schwaben punkteten nun sehr konstant, was es für die Gastgeberinnen nicht leichter machte. Wie meistens, wenn die Regio-Damen des TSV beteiligt sind, musste auch diesmal der letzte Spielabschnitt die Entscheidung bringen.

Was sich dann im letzten Viertel abspielte, war zwar nicht schön anzusehen, aber es führte für die Nördlingerinnen zum Erfolg. Sieben Minuten lang ließen die Schwaben keinen einzigen Punkt der Heimmannschaft zu. Angeführt von Isabella Schenk, die mit einer herausragenden Verteidigung glänzte, agierte man nun äußerst konzentriert und machte wenig Fehler. Da jedoch auch die Rieserinnen in dieser Phase nicht das große Offensivfeuerwerk abbrannten, konnten sie sich nur einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Es folgten zwei kleine Unaufmerksamkeiten und schon war das Spiel beim 52:53 wieder ausgeglichen. Nach 15 weiteren Freiwürfen der Gäste, von denen immerhin neun ihr Ziel fanden, und zwei Drei-Punkte-Würfen der Thüringer war die Spielzeit dann abgelaufen. Das Endergebnis von 58:62 kann als Überraschung bezeichnet werden, hatte man doch nicht mit einem Sieg beim Tabellenzweiten gerechnet. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (8), Rappenegger, K. Schenk (9/2 Dreier), Sachnovski (9), Link (2), Berlitz (22), Keller (5), Michel, Gerstmeyr (7)

