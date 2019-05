vor 33 Min.

Überzeugender Einstand

Neuformiertes Team der KTV Ries II startet mit überlegenem Tagessieg in die Landesligasaison 2019

Von Thomas Frisch

Einen souveränen Auftaktsieg feierte die Reservemannschaft der KTV Ries zum Start der Ligasaison 2019. In Buttenwiesen konnte sich das Team aus Nördlingen mit knapp 15 Punkten Vorsprung den Tagessieg und damit die Tabellenführung in der Landesliga holen.

Viele Änderungen gab es nach der Winterpause in der zweiten Mannschaft der KTV Ries, weshalb Prognosen für den ersten Wettkampftag der Bayerischen Turnliga eher schwierig waren. Neben gleich vier Debütanten konnte man auch zwei erfahrene Bundesligaturner für diesen Wettkampf gewinnen, was zu einem gesunden Mix aus erfahrenen und jungen Turnern führte.

Den Beginn machte die Mannschaft am Pauschenpferd, wo man sich mit 42,05 Punkten gleich das beste Mannschaftsergebnis des Tages sichern konnte. Angeführt wurde das Team von Thomas Radler, der sein Können nach dem Karriereende im Bundesligateam nun in den Dienst der zweiten Mannschaft stellt. Hier konnte er mit 12,15 Punkten auch gleich die höchste Wertung erzielen. Mit jeweils 10,10 Punkten folgten ihm Alexander Hofer und Justus König, der damit einen respektablen Einstand in der Landesliga feiern konnte. Die restlichen 9,70 Punkte steuerte Daniel Wegert zum erfolgreichen Resultat am ersten Gerät bei.

Am zweiten Gerät, den Ringen, konnte mit dem erst elfjährigen Georg Kirner ein weiterer Nachwuchsturner ein gelungenes Debüt feiern und seinen Teil zum Geräteresultat von 41,95 Punkten beisteuern. 10,40 Punkte erhielt Justus König bei seinem zweiten Ligaeinsatz vom Kampfgericht und Mannschaftskapitän Marcel Schwefel bekam 11,50 Punkte. Ein Zehntel mehr, 10,60 Punkte, erzielte der vierte Starter, Daniel Wegert, am Kraftgerät. Am Sprung ging es ebenso erfolgreich weiter. 45,15 Punkte waren das zweithöchste Mannschaftsergebnis an diesem Tag. Daniel Wegert (10,75), Alexander Hofer (11,20), Justus König (11,50) und der dritte Neuling im Team, Lukas Roll, der zum Einstand mit 11,70 Punkten gleich das beste Ergebnis erzielte, waren hier die KTV-Starter.

Nach der Pause kam die Mannschaft des Trainerteams um Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier noch besser in Fahrt. Mit deutlichem Abstand konnte sowohl am Barren, als auch am Reck das höchste Team-Resultat des Tages erzielt werden. Starke 51,65 Zähler gab es am Barren auf die Übungen von Stefan Braun (12,40), Thomas Radler (12,70), Lukas Roll (12,90) und Daniel Wegert (13,65). Dass durch die Bank nur Wertungen oberhalb der Zwölf-Punkte-Marke erzielt wurden, war eine weiteres Qualitätsmerkmal, das keine andere Mannschaft vorweisen konnte.

Auch am Reck war man den Kontrahenten mit 47,35 Punkten klar überlegen und konnte dadurch den Vorsprung weitere ausbauen. Bester Turner war dabei mit 13,50 Punkten Thomas Radler, gefolgt von Jonathan Trinks mit einer 11,50. Stefan Braun bekam auf seine gelungene Übung 11,35 Zähler und Daniel Wegert erzielte eine 11,00.

Auch am letzten Gerät, dem Boden, leistete sich das Team keine Fehler und holte damit nochmals 50,70 Punkte. Hier konnte vor allem Jonathan Trinks überzeugen, was das Kampfgericht mit 14,00 Zählern belohnte. Weitere 12,75 Punkte bekam Alexander Hofer auf seine Übung. Mit Alexander Kuhn war dann auch der vierte Debütant in der Landesliga an der Reihe. Wie seine Teamkameraden, konnte auch er auf ganzer Linie überzeugen und erreichte 12,30 Punkte. Weitere 11,65 Zähler steuerte Daniel Wegert zum Gesamtergebnis bei und komplettierte damit seinen Sechskampf. Mit insgesamt 68,35 Punkten war er überaus erfolgreich unterwegs und landete im Gesamtklassement auf dem dritten Rang.

Für die Mannschaft standen am Ende 278,85 Punkte zu Buche. Dies bedeutete nicht nur den ungefährdeten Tagessieg, sondern auch die souveräne Tabellenführung.

