Überzeugender Saisonstart

Die KTV Ries II holt im ersten Landesliga-Durchgang den Tagessieg und unterstreicht damit ihre Ambitionen auf den Bayernliga-Aufstieg.

Von Thomas Frisch

Mit einem Sieg beim ersten Wettkampf der Bayerischen Turnliga in diesem Jahr legte die zweite Mannschaft der KTV Ries einen überaus gelungenen Start in die neue Saison hin. Im fränkischen Lichtenfels lieferte die Mannschaft an allen Geräten überzeugende Leistungen ab, was zu einem nie gefährdeten Tagessieg und der Tabellenführung führte.

Zum Saisonabschluss im vergangenen Jahr gab es selbst nach der Siegerehrung noch viel Verwirrung, ob nun der KTV Ries oder dem TSV Unterföhring der Aufstieg in die Bayernliga gelungen war. Und nach bangen Minuten der Ungewissheit hatten dann die Rieser das Nachsehen und gehen damit auch in diesem Jahr wieder in der Landesliga an die Geräte. Als Vizemeister des Vorjahres sind die Erwartungen hoch und auch die Turner selbst wollen verständlicherweise wieder um den Aufstieg mitkämpfen. Den Grundstein dafür legten sie dank einer geschlossenen Teamleistung am ersten Wettkampftag.

Am Startgerät, dem Boden, bewies die KTV direkt, dass sie sich in ähnlich starker Form wie im Vorjahr befindet. Mit 50,65 Punkten gelang ihnen das höchste Mannschaftsergebnis des Tages. 13,25 Punkte von Clemens König waren dabei nicht nur die beste Note im Team, sondern auch des gesamten Wettkampfes. Mit 13,00, 12,45 und 11,95 Punkten folgten ihm seine Teamkollegen Andreas Hofer, Alexander Hofer und Noah Lang.

Auch am Pauschenpferd ließen sich die Rieser die Butter nicht vom Brot nehmen und lieferten mit 46,30 Punkten erneut die beste Mannschaftsleistung ab. Andreas Hofer zeigte mit 12,70 Punkten seine Klasse und auch Simon Kraus (12,15), Clemens König (11,70) und Alexander Hofer (10,25) kamen fehlerfrei durch ihre Übungen.

An den Ringen folgte dann trotz guter Leistungen ein kleiner Dämpfer. Mit 44,35 Punkten gelang „nur“ das drittbeste Geräteergebnis. Mannschaftskapitän Marcel Schwefel zeigte am Kraftgerät eine gute Übung und legte mit 12,30 Punkten die Latte für seine Mannschaftskollegen ziemlich hoch. Simon Kraus kam dieser Marke mit 12,10 Punkten am nächsten, gefolgt von Philipp Egger (10,40) und Johannes Kastler (9,55).

Nach der Pause dann wieder das gewohnte Bild auf Rieser Seite. Mit insgesamt 48,20 Punkten am Sprung lag man am vierten Gerät mit mehr als drei Punkten Vorsprung deutlich vor allen anderen Teams. Möglich machte das das Sprungteam um Johannes Kastler, der mit erstklassigen 13,45 Punkten die mit Abstand beste Wertung an diesem Gerät bekam. 12,15 Punkte von Clemens König, 11,45 von Alexander Hofer und 11,15 von Simon Kraus komplettierten das Ergebnis .

Am Barren der vierte Gerätesieg des Tages

Der Barren war an diesem Tag ebenfalls in Rieser Hand, denn es gelang der vierte Gerätesieg des Tages. Daniel Wegert hatte im Duell um die beste Wertung mit 12,85 Punkten die Nase knapp vor Johannes Kastler, der für seine Kür eine 12,80 vom Kampfgericht bekam. Auch Philipp Egger kratzte mit seiner Wertung von 11,90 Punkten an der 12-er-Marke. 11,25 Punkte trug dann noch Simon Kraus zum 48,80 Endergebnis bei.

Am Schlussgerät, dem Reck, konnte aufgrund fehlender Schwierigkeiten der Vorsprung nicht weiter ausgebaut werden. Am Ende standen nur 39,25 Punkte zu Buche. Erneut konnte Johannes Kastler mit 12,40 Punkten die beste Wertung des Teams erzielen. Für das Gesamtergebnis sorgten noch Daniel Wegert, Noah Lang und Philipp Egger mit ihren Übungen.

Durch diese insgesamt sehr gute Mannschaftsleistung am ersten Wettkampfta konnte sich das Team verdientermaßen den Tagessieg in Lichtenfels sichern und damit auch die Tabellenführung.

