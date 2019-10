vor 3 Min.

Ultramarathon eine besondere Herausforderung

TSV-Lauftreff in Schwäbisch Gmünd über verschiedene Distanzen am Start

Die DJK-SG Schwäbisch Gmünd veranstaltete bereits zum 29. Mal den Alb-Marathon mit dem Sparkassenlauf über 50 Kilometer und 1100 Höhenmeter, dem Gmünder Tagespost Rechberglauf über 25 Kilometer und 850 Höhenmeter, dem Umicore-Lauf über 10,6 Kilometer, sowie mit Staffel- und Jugendläufen.

Es war siebte und zugleich letzte Veranstaltung der diesjährigen Ostalblaufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört. Pünktlich um zehn Uhr erfolgte durch den Oberbügermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold, der Startschuss für die 50- und 25-Kilometer-Läufer am historischen Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd.

Bei herrlichem Oktoberwetter führte die 50-Kilometer-Strecke über die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Hohenrechberg und den Stuifen, die 25-Kilometer-Strecke endete am Hohenrechberg.

Den sehr anspruchsvollen 50-km-Lauf, der auch zum Europacup der Ultramarathons zählt, gewann Andreas Thumm vom Albtraum 100 in 3:27:24 Std.; schnellste Frau wurde Suse Spanheimer von der WWG Autowelt Schwäbisch Gmünd in 4:03:44 Std. Unter den 280 Finishern erreichte Michael Dambacher vom TSV Nördlingen in sehr guten 4:43:49 Std. als 51. aller Läufer und 12. seiner Altersklasse das Ziel. Carina Kienle kam bei ihrem ersten Ultramarathon in fantastischen 5:04:58 Std. als 13. von 43 Frauen und als Zweite ihrer Altersklasse ins Ziel.

Den Rechberglauf über 25 Kilometer gewann Benedikt Hoffmann von der TSG Heilbronn in 1:35:26 Std.; erste Frau war die Schweizerin Daniela Tarnutzer in 1:58:50 Std. Unter den 311 Finishern kamen die Starter aus Nördlingen mit folgenden Zeiten ins Ziel: Volker Paa 2:23:18 Std. (10. AK M40), Hans Niederhuber 2:31:18 (5. AK M60), Anneliese Zinke 2:34:02 (1. AK W60), Stefan Kirchner 2:39:36 (20. AK M45) und Bernhard Satzenhofer 2:48:12 (11. AK M60).

Den 10,6-Kilometer-Lauf gewann Joseph Katib von der LG Braunschweig in 32:11 Min.; schnellste Frau war wie im Vorjahr Annalena Hofele vom Sparda-Team Rechberghausen in 38:28 Min. Unter den 295 Finishern waren auch die beiden TSV-Teilnehmer Horst Leberzammer (60:02 min./2. AK M70) und Birgit Minder (60:57/9. AK W45). (hni)

