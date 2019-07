00:04 Uhr

Ungeschlagen Kreismeister

Fußballteam der Grundschule Marktoffingen erfolgreich

Wie bereits im Jahr zuvor nahm die Grundschule Marktoffingen an der Kreismeisterschaft im Fußball teil. Dabei setzten sich die Spieler der vierten Klasse zuerst im schulinternen Duell gegen die Drittklässler durch und verwiesen anschließend in der Vorrunde Löpsingen und Wallerstein auf die Plätze zwei und drei.

Das Team, bestehend aus Maihinger und Marktoffinger Schülern, hatte im Vorjahr als einzige dritte Klasse am Endturnier teilgenommen und nun den Vorteil, Ausrichtungsort und Atmosphäre zu kennen.

Zwei Väter verstärken das Betreuerteam

Mit der Unterstützung von Reinhold Kienle und Markus Grimm, zwei engagierten Vätern, kam es in Tapfheim zunächst zu Begegnungen mit der Heimmannschaft und Deiningen, wobei beide Spiele souverän gewonnen wurden. Auch im anschließenden Spiel gegen Löpsingen blieben die Marktoffinger ungeschlagen und standen somit im Finale gegen die Mannschaft aus Rain. Trotz der ersten Ermüdungserscheinungen zeigten die Schüler schöne Kombinationen und bewiesen Willensstärke. So kam es, dass auch der Mitfavorit am Ende unterlag und die Viertklässler gemeinsam mit den Klassenkameraden, Eltern, der Klassenlehrerin Bettina Lechner sowie ihren beiden Betreuern den Siegerpokal entgegennehmen durften. (ble)

