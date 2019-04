vor 21 Min.

Unglückliches Pokal-Aus

Maihingen scheitert in Donauwörth im Elfmeterschießen

SV Wörnitzstein-Berg – FC Maihingen 8:7 nach Elfmeterschießen (2:2, 1:1). – In der zweiten Bezirkspokalrunde sind die Maihinger Fußballerinnen im Elfmeterschießen ausgeschieden. Im Donauwörther Stauferpark boten beide Teams eine ausgeglichene Partie mit dem glücklicherem Ende für die Gastgeberinnen. Den Rieserinnen fehlte nach der kräfteraubenden Samstagspartie die Kraft, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden.

Schon in der zweiten Spielminute verpasste Pauline Herrle die FCM- Führung, als sie von der Heimkeeperin abgefangen wurde. Nachdem Andrea Koukol wenig später im Strafraum zu unplatziert abschloss, spielte sie in der sechsten Minute einen perfekten Pass durch die Schnittstelle der Abwehr auf Herrle, die frei vor der Torhüterin zum 0:1 traf. Nur drei Minuten später der Ausgleich, als Lena Baumgärtner nicht gestört wurde und von der Strafraumgrenze unhaltbar das 1:1 erzielte. Beide Teams hatten in der Folgezeit gute Offensivaktionen, aber entweder war der Pass zu ungenau oder bei den Abwehrreihen war Endstation.

Mit dem ersten Angriff nach der Halbzeitpause gelang den Gastgeberinnen das 2:1, als Anne Lasser eine scharfe Hereingabe genau vor die Füße von Michelle Müller abklatschte. 20 Minuten brauchten die FC-Damen, um wieder besser ins Spiel zu kommen. Erst ab der 70. Spielminute wieder gute FC-Chancen, wobei Mia Stenger und Lisa Koukol entscheidend abgedrängt wurden oder das Tor verfehlten. Der beste Spielzug in der 73. Minute führte zum Ausgleich: Eine sichere Ballstafette führte von der Abwehr über Eva Enslin zu Lisa Koukol am Strafraum, die eine Abwehrspielerin stehen ließ und aus gut 14 Metern zum 2:2 traf. In der Schlussphase hatte Mia Stenger noch eine gute Möglichkeit, die bessere aber die Gastgeberinnen, die am Außenpfosten scheiterten.

Auch das folgende Elfmeterschießen blieb spannend, da alle zehn Schützinnen sicher verwandelten.Dann scheiterte Eva Enslin unglücklich am Lattenkreuz und Anne Lasser hatte keine Abwehrchance beim letzten Treffer. (ke)

FC Maihingen Lasser; Ratschker, Klaus, L. Stimpfle, Wiedemann, Enslin, Herrle, Neher, A. Koukol, L. Koukol, Lang, Stenger, Kirst, C. Stimpfle, Bayrle.

